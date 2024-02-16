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14.00 Sivas Dört Eylül-Büyükçekmece Tepecikspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

TFF 2. Lig'de 26, TFF 3. Lig'de 20. hafta karşılaşmaları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Lig i ise 21. hafta mücadelelerine sahne olacak.

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