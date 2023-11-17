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14.00 Belediye Kütahyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol (Dumlupınar)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 11'inci hafta müsabakaları yapılacak.

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