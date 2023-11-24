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14.00 Sivas Dört Eylül-Silivrispor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

TFF 2. Lig'de 15, TFF 3. Lig'de 12. hafta maçları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Lig i'nde ise 12. hafta maçları oynanacak.

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