Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

TFF 2. Lig'e 20, Turkcell Kadın Futbol Süper Lig i ise 16. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.