Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Küçükçekmece Sinopspor-Mardin 1969 (Saati ve stadı henüz açıklanmadı)

Trabzonspor, Pendikspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Pendikspor'u konuk edecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.