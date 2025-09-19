Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

Yarın:

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

21 Eylül Pazar:

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

22 Eylül Pazartesi:

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

14.30 Serikspor-Bandırmaspor (Aktepe)

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Mersin)

Yarın:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor (Yeni Adana)

21 Eylül Pazar:

16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup:

21 Eylül Pazar:

14.00 Muşspor-Somaspor (Muş Şehir)

15.00 KCT 1461 Trabzon FK-Fethiyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor (Yeni Malatya)

16.00 Aliağa Futbol-Ankara Demirspor (Aliağa Atatürk)

16.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Bolluca)

16.00 Adanaspor-Bursaspor (Yeni Adana)

16.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Menemen FK (Kırklareli Atatürk)

18.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Güzide Gebze SK (Mersin)

19.00 Isbaş Isparta 32 SK-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Isparta Atatürk)

Beyaz Grup:

21 Eylül Pazar:

15.30 GMG Kastamonuspor-Sultan Su İnegölspor (Gazi)

15.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Bucaspor 1928 (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

16.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-MKE Ankaragücü (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Altınordu-Seza Çimento Elazığspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

19.00 Batman Petrolspor-Adana 01 FK (Batman)

19.00 Karacabey Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

19.00 Karaman FK-İskenderunspor (Yeni Karaman)

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Merkür Jet Erbaaspor (11 Nisan)

19.00 Muğlaspor-Kepezspor (Bodrum İlçe)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

16.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Bulvarspor (Silivri Müjdat Gürsu)

21 Eylül Pazar:

14.00 Etimesgut SK-Polatlı 1926 SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Çorluspor 1947-Bursa Nilüfer Futbol (General Basri Saran)

16.00 İnkılap Futbol-Silivrispor (Silivri Müjdat Gürsu)

16.00 Galata SK-Küçükçekmece Sinopspor (İBB Beyoğlu)

16.00 İnegöl Kafkas SK-Yalova FK 77 SK (İnegöl İlçe)

16.00 Bursa Yıldırım SK-Edirnespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

19.00 Astor Enerji Çankaya SK-Kestel Çilek SK (Osmanlı)

2. Grup:

21 Eylül Pazar:

14.00 Kırıkkale FK-Suvermez Kapadokyaspor (Başpınar)

14.00 12 Bingölspor-Malatya Yeşilyurt SK (Bingöl Şehir)

14.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Ağrı 1970 SK (Kırşehir Ahi)

14.00 Erciyes 38 Futbol-Silifke Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)

14.00 Diyarbekirspor-Mdgrup Osmaniyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Karaköprü Belediyespor (Kızıltepe İlçe)

19.00 Niğde Belediyesispor-Kilis 1984 (Niğde 5 Şubat)

3. Grup:

21 Eylül Pazar:

14.00 Artvin Hopaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Arhavi İlçe)

14.00 Fatsa Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Fatsa İlçe)

14.00 Pazarspor-Orduspor 1967 (Pazar İlçe)

14.00 Tokat Belediyespor-Amasyaspor (Erbaa Yeni İlçe)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Karabük İdmanyurdu (Düzce Şehir)

14.00 Zonguldakspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Karaelmas K. Köksal)

19.00 Giresunspor-1926 Bulancakspor (Çotanak)

19.00 52 Orduspor-Çayeli SK (Yeni Ordu)

4. Grup:

21 Eylül Pazar:

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Oktaş Uşakspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

16.00 Söke 1970 SK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Didim Atatürk)

16.00 Kütahyaspor-Afyonspor (Dumlupınar)

19.00 Tire 2021 FK-Alanya 1221 Futbol (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Karşıyaka-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Altay (Denizli Atatürk)

19.00 Eskişehirspor-Nazillispor (Prof. Dr. Fethi Heper)

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-İzmir Çoruhlu FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)