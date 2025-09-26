Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

Yarın:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

Trendyol 1. Lig

Yarın:

16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

28 Eylül Pazar:

16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

16.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Serikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor (Mersin)

29 Eylül Pazartesi:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor (Aktepe)

17.00 İmaj Altyapı Vanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Van Atatürk)

20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Adana)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

19.00 Menemen FK-Muşspor (Menemen İlçe)

28 Eylül Pazar:

14.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Dağılgan)

15.00 Mardin 1969 Spor-KCT 1461 Trabzon FK (Kızıltepe İlçe)

15.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Adanaspor (Merkez Spor Kompleksi)

15.30 Ankara Demirspor-Yeni Malatyaspor (TCDD Ankara Demirspor)

16.00 Güzide Gebzespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Aleattin Kurt)

16.00 Somaspor-Aliağa Futbol (Soma Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Fethiye İlçe)

19.00 Bursaspor-Isbaş Isparta 32 SK (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

Beyaz Grup

28 Eylül Pazar:

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-GMG Kastamonuspor (Erbaa İlçe)

15.30 İskenderunspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Kırıkhan İlçe)

15.30 Adana 01 FK-Karacabey Belediyespor (Ali Hoşfikirer)

16.00 Kepezspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Kepez Hasan Doğan)

16.00 Sultan Su İnegölspor-Muğlaspor (İnegöl İlçe)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Karaman FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Seza Çimento Elazığspor-Batman Petrolspor (Elazığ)

19.00 MKE Ankaragücü-Altınordu (Eryaman)

19.00 Bucaspor 1928-Beykoz Anadoluspor (Yeni Buca)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.30 Polatlı 1926 SK-Çorluspor 1947 (Polatlı İlçe)

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-İnegöl Kafkasspor (Bolluca)

16.00 Kestel Çilekspor-Etimesgut SK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.00 Bursa Nilüfer Futbol-İnkılap Futbol (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

28 Eylül Pazar:

16.00 Edirnespor-Astor Enerji Çankayaspor (Edirne Şehir)

16.00 Yalova FK 77-Bursa Yıldırımspor (Yalova Atatürk)

16.00 Bulvarspor-Galataspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Silivrispor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Silivri Müjdat Gürsu)

2. Grup

Yarın:

14.00 Mdgrup Osmaniyespor-Kahramanmaraşspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Erciyes 38 Futbol (Faruk Çelik)

15.30 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Niğde Belediyespor (Başpınar)

28 Eylül Pazar:

15.00 Ağrı 1970 SK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Kilis 1984-Kırıkkale FK (7 Aralık)

15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.30 Suvermez Kapadokyaspor-12 Bingölspor (Suvermezköyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)

15.30 Silifke Belediyespor-Diyarbekirspor (Silifke Şehir)

3. Grup

Yarın:

14.00 1926 Bulancakspor-52 Orduspor FK (Bulancak İlçe)

15.00 Amasyaspor-Düzce Cam Düzcespor (12 Haziran)

15.00 Çayelispor-Tokat Belediyespor (Çayeli İlçe)

28 Eylül Pazar:

15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Artvin Hopaspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Sebat Gençlikspor-Pazarspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Şehit Vefa Karakurdu)

15.30 Karabük İdmanyurdu-Zonguldakspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Orduspor 1967-Giresunspor (Yeni Ordu)

4. Grup

Yarın:

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Söke 1970 SK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

28 Eylül Pazar:

16.00 Oktaş Uşakspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Uşak 1 Eylül)

16.00 Alanya 1221 Futbol-Karşıyaka (Alanya Milli Egemenlik)

16.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Tire 2021 FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

16.00 Nazillispor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Denizli Atatürk)

16.00 Afyonspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Zafer)

19.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Kütahyaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

28 Eylül Pazar:

14.00 Fenerbahçe Arsavev-Beylerbeyispor (Dereağzı Lefter Küçükdonyasis Tesisleri)

15.00 Fatih Vatanspor-Galatasaray GAİN (İBB Balat)

15.00 Hakkarigücüspor-Prolift Giresun Sanayispor (Merzan Şehir)

15.00 Trabzonspor-Yüksekovaspor (Kadir Özcan Tesisleri Çim Saha)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget SK (Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha)

15.00 1207 Antalyaspor-Çekmeköy Bilgidoğa (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

16.00 Beşiktaş-ALG Spor (Beylerbeyi 75. Yıl)