Haber: Mert Osman Erman

13 kişilik rakip ile yarışıyor.

"Gabon, Bongoların malı değil" diyor rakip aday Albert Ondo Ossa, sadece geçen hafta atanmasına rağmen Alternance 2023 koalisyonunu zaferle yönlendirebileceğini umuyor.

Önceki genel seçimlerde olduğu gibi, süreçle ilgili ciddi endişeler bulunuyor.

Bay Bongo'nun önceki iki zaferi de rakipler tarafından sahtekarlıkla anlaşılmaz olarak görüldü ve bu sefer seçim gününden sadece haftalar önce tartışmalı değişiklikler yapıldı.

İlk kez, seçmenlerin tercih ettikleri başkan ve milletvekili seçeneğini tek bir oy pusulasına işaretlemeleri isteniyor.

Eleştirmenler, bu durumun bağımsız adayları dezavantajlı duruma düşüreceğinden endişe ediyor - bu arada muhalefet Alternance 2023 ittifakının başında olan ancak kendi partisi olmayan Bay Ondo Ossa da dahil.

Kampanya grubu Sınır Tanımayan Gazeteciler, yabancı medyanın Cumartesi günkü oylamayı kapsamak için ülkeye ayak basmasının yasaklandığını söylüyor.

ABD ve Avrupa Birliği, özgür ve adil seçimlerin gerekliliğini vurguluyor ve süreci yakından izlediklerini belirtiyorlar.

Gabon halkı, başkan ve milletvekili tercihlerini yapmanın yanı sıra belediye başkanları ve yerel meclis üyelerini de seçiyor.

Gabon'un toplam nüfusu 2.3 milyon kişi olup, petrol zenginliğinin ve zengin yağmur ormanlarının tadını çıkarıyor.

Ancak koronavirüs pandemisinin küresel ekonomik etkileri, ham madde ihracatının azalmasına neden oldu.