Haber:Mert Osman Erman

General Nguema, önceden başkent Libreville'in sokaklarında askerleri tarafından zaferle taşındı.

Devrilmiş olan Devlet Başkanı Ali Bongo, evinde bir videoda göründü ve "dünya genelindeki arkadaşlarından" adına "gürültü çıkarmalarını" istedi.

Eski Fransız kolonisi, Afrika'nın önemli petrol üreticilerinden biridir. Bongo'nun devrilmesi, Orta Afrika devletinde ailesinin 55 yıllık iktidarını sona erdirdi.

Ordu subayları çarşamba gününün erken saatlerinde televizyonda iktidarı ele geçirdiklerini söylemek için göründüler.

Cumartesi günü yapılan seçim sonuçlarını, muhalefetin sahtekarlık olduğunu iddia ettiği seçim sonuçlarını iptal ettiklerini söylediler.

Subaylar ayrıca, Bongo'nun oğullarından birini ihanet suçlamasıyla tutukladıklarını söylediler. Saatler içinde generaler, geçişi kimin yöneteceğini tartışmak üzere bir araya geldi ve eski cumhurbaşkanlığı muhafızlarının eski başkanı olan Gen Nguema'yı oybirliğiyle geçici lider olarak atamaya karar verdiler.

Gen Nguema, Fransız Le Monde gazetesine, Gabon halkının Ali Bongo'nun yönetiminden yeterince bıktığını ve üçüncü bir dönem için aday olmaması gerektiğini söyledi.

"Herkes bundan bahsediyor ama sorumluluk almıyor," dedi. "Bu yüzden ordu sayfayı çevirmeye karar verdi."

Libreville ve diğer yerlerdeki kalabalıklar, ordunun açıklamasını kutladı.

Ancak darbe, BM, Afrika Birliği ve Bongo ailesiyle yakın ilişkisi olan Fransa tarafından kınandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gabon'un askerlerini "sivil yönetimi korumaya" ve "sorumlu olanları hükümet üyelerini serbest bırakmalarını ve güvenliklerini sağlamalarını sağlamaya" çağırdı. İngiltere, "anayasaya aykırı askeri darbeyle" iktidarı ele geçirmeyi kınadı.

Bongo ailesine karşı uzun süredir kaynamakta olan bir hoşnutsuzluk vardı - Gabon'u neredeyse 56 yıl boyunca yönettiler - ve yaşam maliyeti gibi daha geniş konularda halkın memnuniyetsizliği oldu.

BBC'ye ismini vermeyen bir Libreville sakini şunları söyledi: "Önce korktum, ama sonra sevinç duydum. Bir darbenin içinde yaşadığım gerçeği nedeniyle korktum, ancak sevinç duydum çünkü bu rejimin devrilmeyi bekledik." 48 yaşındaki Gen Nguema, darbenin duyurulduğu ulusal televizyonda üst düzey ordu subayları tarafından okunan ilk üç açıklamada bulunmadı.

Ancak hemen ardından geçici lider olarak adlandırıldı ve sevinçli sahnelerle sokaklarda taşındı.

Omar Bongo'nun 2005'ten ölümüne kadar hizmet veren yardımcı subayıydı. Önceki iş arkadaşı olan bir kişi, Gen Nguema'nın Omar Bongo'ya son derece yakın olduğunu, 2005'ten ölümüne kadar ona hizmet ettiğini söyledi.

Ali Bongo döneminde önce Fas ve Senegal'deki Gabon büyükelçiliklerinde askeri ataşe olarak çalıştı.

Ancak 2018 yılında Gabon'un en güçlü askeri birimi olan elit cumhuriyet muhafızının istihbarat şefi olarak atandı. Ali Bongo'nun yarı kardeşi Frederic Bongo'nun yerine terfi ettirildi. Gabon'daki önceki genel seçimlerde olduğu gibi, Cumartesi günü yapılan oyunda da ciddi endişeler vardı.

Ana muhalefet adayı Albert Ondo Ossa, birçok oy sandığının adını taşıyan oy pusulalarının eksik olduğunu belirtirken, temsil ettiği koalisyon, başkanlık yarışından çekilen bazı kişilerin adlarının hala oy pusulasında yer aldığını söyledi.

Bay Bongo'nun önceki iki zaferi de rakipleri tarafından sahtekarlıkla reddedildi. Bu sefer, seçim gününden sadece haftalar önce oy pusulalarında tartışmalı değişiklikler yapıldı.

2018 yılında inme geçirdi ve neredeyse bir yıl boyunca kenara çekildi ve istifa etmesi için çağrılar yapıldı.

Ertesi yıl başarısız bir darbe girişimi başarısız oldu ve isyancı askerler hapse gönderildi.