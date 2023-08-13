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Bakım çalışmalarıyla Galata Köprüsü 'nün ömrünün uzatılması ve depremlere karşı direncinin artırılması öngörülüyor.

Her iki istikametteki bakım çalışmalarının 40 günde tamamlanarak köprünün yeniden çift yönlü olarak hizmet vermesi planlanıyor.

İBB tarafından gerçekleştirilecek Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.

Galata Köprüsü'nde yenileme çalışmasının ilk etabı bu gece başlayacak

Galata Köprüsü'nde yenileme çalışmasının ilk etabı bu gece başlayacak

Derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarının ilk aşamasının gerçekleştirileceği Karaköy-Eminönü istikameti beton bariyerler ve dubalarla saat 01.00 itibarıyla araç geçişine kapatıldı.

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