İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'deki derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

10. dakikada Cerny'nin sağ taratan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün vuruşunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Altıpas içinde topu tamamlayan Abraham, ağları sarstı: 0-1.

18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Lemina'ya aktardı. Bu oyuncunun kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden yaptığı vuruşta top direk dibinden auta çıktı.

26. dakikada İlkay Gündoğan'ın sol taratan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı kafayla altıpas içinde bulunan Sanchez'e aktardı. Kolombiyalı oyuncu, yaptığı kafa vuruşuyla topu yandan auta gönderdi.

28. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

34. dakikada Galatasaray, Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Cerny'nin pasında savunmanın arkasına sarkarak büyük bir boşluk yakalayan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rafa Silva, ceza yayı önünde Sanchez'in arkadan müdahalesiyle yerde kalırken hakem Yasin Kol, bu pozisyon sonrasında Sanchez'e bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

37. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Cerny'nin pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, arka direğe doğru ortasını açtı. Bu noktada bulunan Toure'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

43. dakikada İlkay Gündoğan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası sol çaprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

54. dakikada Torreira'nın kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok, iki hamlede topu kontrol etti.

55. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Torreira'nın Ndidi'ye presinin ardından ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.

74. dakikada sağ kanattaki Cengiz Ünder'in pasında altıpas gerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.

83. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Galatasaray, birçok olumsuzluk yaşadığı derbiden 1 puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez puan kaybederken puanını 22'ye çıkardı.

İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı

Yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Galatasaray kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Uzun yıllar Avrupa'nın üst düzey takımlarında top koşturan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında taraftarı olduğu sarı-kırmızılı ekibe transfer oldu.

Galatasaray'da 2 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyen İlkay, 4. Süper Lig müsabakasına Beşiktaş derbisiyle çıktı. Geride kalan 5 karşılaşmada skor katkısı veremeyen İlkay Gündoğan, derbinin 55. dakikasında 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Singo sakatlandı

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 19. dakikasında savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Singo, sol arka üst adalesinde sorun yaşadı. Bir süre kendisini deneyen 24 yaşındaki futbolcu, 26. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı.

Galatasaray, yaklaşık bir saat bir kişi eksik oynadı

Sarı-kırmızılı takımda tecrübeli savunma oyuncusu Davinson Sanchez, kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Hakem Yasin Kol, müsabakanın 34. dakikasında gelişen ani Beşiktaş atağında Rafa Silva'yı engellemek isteyen Sanchez'i faul yaparak bariz gol şansını önlediği gerekçesiyle oyundan attı. Galatasaray, mücadelenin yaklaşık bir saatlik bölümünde bir kişi eksik mücadele etti.

Yasin Kol, geçen sezon Galatasaray'ın ligde tek yenilgisini yaşadığı Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında da Przemyslaw Frankowski'yi ihraç etmişti.

Rekabetteki son 6 derbide 6 kırmızı kart çıktı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 6 maçın 5'inde 6 futbolcu kırmızı kart gördü.

İki ekip arasında 5'i Süper Lig, 1'i ise Turkcell Süper Kupa müsabakası olmak üzere son 6 derbide iki ekipten üçer futbolcu oyundan atıldı.

Önceki 5 derbide sarı-kırmızılı ekipten Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson, siyah-beyazlı takımdan ise Semih Kılıçsoy, Omar Colley ve Mert Günok kırmızı kart gördü. Bugün ise Davinson Sanchez, kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

Süper Lig'de 15 maç sonra puan kaybetti

Sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig'deki 15 maçlık kazanma serisi sona erdi.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. 'Cimbom' söz konusu derbinin ardından yine bir Beşiktaş müsabakasında puan kaybederek kazanma serisini sürdüremedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 42 kez sarsarken sadece 5 gol yedi.

Galatasaray, ligde 15 maç sonra ilk kez geri düştü

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 15 maç aradan sonra ilk kez skor olarak geri düştü.

Ligde son olarak geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 1-0 geri düşen Galatasaray, sonrasındaki 15 müsabakada sadece 4 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte gol yediği 4 müsabakanın hiçbirinde skor üstünlüğünü rakibine vermedi.

Sahasındaki son 29 resmi maçta bileği bükülmedi

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 29 resmi müsabakada yenilmedi.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 29. resmi müsabakasına çıktı.

'Cimbom' bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet alırken, 8. beraberliğini yaşadı.

İç sahada son 22 lig maçında mağlup olmadı

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 22 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 22 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 18 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 22 iç saha maçında 56 kez rakip fileleri havalandırırken 18 golü kalesinde gördü.

Beşiktaş filelerini 500. kez havalandırdı

Galatasaray, Beşiktaş ile girdiği tarihi rekabette 500. golünü attı.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, 359. maç geride kaldı. Tarihi rekabetteki 128 maçı sarı-kırmızılılar, 116 karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar kazandı. 115 derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Bugünkü derbiye kadar Galatasaray 499 gol atarken Beşiktaş 472 kez fileleri havalandırdı. İlkay Gündoğan'ın 1-1 beraberliği sağlayan golü, tarihi rekabette sarı-kırmızılı ekibin kaydettiği 500. gol olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş'ı konuk ettiği son 9 derbide yenilmedi

Galatasaray, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 9 derbide 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlılara karşı ligdeki son iç saha yenilgisini 2016-2017 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla yaşadı. Galatasaray, sonrasındaki 9 derbide rakibine 3 puan vermedi.

Söz konusu süreçte 7 galibiyet alan 'Cimbom' 2. kez berabere kaldı.

Seyrantepe'de 16 derbide 3. beraberlik

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ile 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki maçlarda elde ettiği iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Galatasaray, 15 Ocak 2011 tarihinde Hollanda ekibi Ajax ile oynanan özel maçla açılan Seyrantepe'deki yeni stadında siyah-beyazlı rakibini 16. kez konuk etti. Geride kalan 15 derbinin 11'ini Galatasaray kazanırken, 2'sinde Beşiktaş galip geldi. Söz konusu süreçte 3. kez bir derbi beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş derbiden puanla dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanını 13'e yükseltti.

RAMS Park'taki derbide Tammy Abraham'ın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip karşısında Galatasaray, Davinson Sanchez'in 34. dakikada kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Soyunma odasına 1-0 geride giden sarı-kırmızılılar, 55. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve derbi 1-1 berabere sona erdi.

Yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı

Beşiktaş, Göztepe mağlubiyetinin ardından yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Kayserispor ve Kocaelispor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 7 puan topladı.

Ligdeki 2 yenilgisini de deplasmanda yaşayan siyah-beyazlılar, Kayserispor deplasmanı sonrasında Galatasaray deplasmanından da puanla döndü.

Seyrantepe'de 5 maç sonra puan aldı

Derbiden 1 puanla dönen Beşiktaş, 5 sezon sonra Galatasaray deplasmanında puanla tanıştı.

Seyrantepe'de en son puanını 2019-2020 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kalarak alan siyah-beyazlı ekip, 5 sezonluk aranın ardından rakibiyle bir kez daha berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray deplasmanında puan aldığı son maçta da kulübede teknik direktör olarak Sergen Yalçın görev yapıyordu.

Galatasaray'ın bir serisine daha son verdi

Beşiktaş, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 15 maçlık galibiyet serisine nokta koydu.

Geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi maça kadar ligde namağlup ilerleyen sarı-kırmızılı ekibi 2-1 yenerek namağlup şampiyonluk hayallerini suya düşüren siyah-beyazlı ekip, aldığı beraberlikle rakibinin 15 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Abraham ilk derbisinde gol attı

Beşiktaş formasıyla Türkiye'deki ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkan Tammy Abraham, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Siyah-beyazlı formayla ligdeki 3. golünü atan İngiliz forvet, 13. maçında toplam gol sayısını ise 8'e yükseltti.

Bu sezon Avrupa'da 5 gol atan Abraham, ligde de ikas Eyüpspor ve Zecorner Kayserispor maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Gökhan Sazdağı cezalı duruma düştü

Derbinin 59. dakikasında sarı kart gören Gökhan Sazdağı, bu sezonki 4. sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü.

Kayserispor forması giydiği dönemde Galatasaray ve Kocaelispor maçlarında sarı kart gören Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında yine sarı kart görerek cezalı duruma geldi.

Kartal Kayra Yılmaz derbide dalya yaptı

Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, derbide forma giyerek Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

Galatasaray karşılaşmasına yedek başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor ile 23, Kayserispor ile 62, Beşiktaş ile de 15 kez Süper Lig'de görev aldı.

Kalesini yine gole kapatamadı

Beşiktaş, gol yeme alışkanlığını Galatasaray karşısında da sürdürdü.

Bu sezon oynadığı 13 resmi maçın 12'sinde gol yiyen Beşiktaş, ligde 12 gol atarken 9 kez topu ağlarında gördü.

Sezon başında Avrupa kupalarına eleme turlarında veda eden siyah-beyazlılar, oynadığı 6 maçta ise 10 kez gol sevinci yaşarken 11 gol yedi.

Beşiktaş, bu sezon oynadığı resmi maçlarda sadece Zecorner Kayserispor mücadelesinde kalesini gole kapattı.

Muhabir: Can Öcal,Emrah Oktay,Mücahit Hüseyin Eroğul