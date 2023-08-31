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Kura sonucu belirlenen 8 grup şöyle:

Ekipler, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

19 Eylül'de başlayacak grup maçları, 13 Aralık'ta sona erecek. Dörderli 8 grupta yapılacak 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Üçüncüler ise yollarına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek.

Eski futbolcular Eric Abidal ve Joe Cole'un yaptığı kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray , Almanya'nın Bayern Münih , İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının bulunduğu A Grubu'nda yer aldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

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