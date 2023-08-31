Haber: Mert Osman Erman

Beş mil uzaklıkta, Zafer Parkı'na gittiğimde benzer bir his alıyorum. Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası üzerindeki zaferini anmak için inşa edilmiş olan müzeler ve anıtların yayıldığı geniş bir komplekstir. Merkezinde, Sovyetler'in Nazi saldırısından sonra İkinci Dünya Savaşı'ndaki rolünü adlandırdıkları Büyük Vatanseverlik Savaşı için her gün için 10 cm yüksekliğinde bir anıt direği bulunan devasa bir meydan yer alıyor.

Ziyaretimde, Rus Bayrağı Milli Günü. Ülkenin iddiasına göre en büyük bayrak olan devasa üç renkli bayrak, meydanda açılıyor.

Sert Rus askerleri tarafından çevrili olarak, bayrak bir askeri bando vatansever müzik çalarken açılıyor. Müze direktörü bir konuşma yapıyor ve böyle durumların "halkımızı birleştirdiğini" vurguluyor.

Kremlin, Ukrayna'ya yapılan tam ölçekli saldırının ardından bu tür vatansever etkinlikleri daha aktif bir şekilde teşvik etmeye başladı.

Zafer Müzesi'nin içinde, "özel askeri operasyon"un "kahramanlarına" adanmış bir sergi buluyorum. Bilgi panoları Ukrayna'da savaşan Rus birliklerini İkinci Dünya Savaşı'ndaki Sovyet askerleri ile karşılaştırıyor.

Pro-Kremlin blog yazarı ve üniversite öğretim üyesi Andrei Afanasiev ile buluşmayı kabul ediyor. Bana vatanseverliğin savaş zamanında daha önemli olduğunu ve kendi deyimiyle "Batı'nın Rusya'ya karşı savaşı"nın Rusların kendi başlarına olduklarını fark ettirdiğini söylüyor.

"Yalnızca kendinize, ülkenize ve ordunuzak güvenebilirsiniz. Kesinlikle, vatanseverlik daha önce olduğundan daha yüksek. Savaş bizi harekete geçiriyor ve bizi bir araya getiriyor," diyor.

Rus devlet televizyonunda da "başarılar" ve "ilerlemeler"den bahsediliyor, ancak gerçeklik farklı.

"Rus askeri, ciddi bir durumda olduklarını anlıyorlar. Toprak kaybettiler... Moral pek yüksek değil," Rus bir askeri analist, BBC'ye korku sonuçlarından endişe ettiği için adının açıklanmasını istemediğini söylüyor.

"Modern savaşa hazır değiller. Kayıplar yüksek."

Başkan'a sahadaki gerçek durum hakkında gerçeği söyleniyor mu, diye soruyorum? Tabii ki hayır, diyor. "Yalanlama, komuta zincirinin tamamında gerçekleşiyor. Bilgi yukarı çıktıkça giderek bozuluyor."

Analitik, Ukrayna'daki Rus subaylarının, Kiev'in karşı taarruzu karşısında "sinirli" olduklarını çünkü "sadece dayandıklarını" söylüyor.

Sadece Rus askerleri değil, Moskova'da genel bir sinir durumu var gibi görünüyor. Ve endişelenilecek çok şey var. Haziran ayında Yevgeny Prigozhin bir isyan başlattı ve başkente yürüdü. Wagner paralı asker grubunun lideri daha sonra gizemli bir uçak kazasında öldüğü bildirildi ve Kremlin'in karıştığı suçlamaları ortaya çıktı.

Bu ayın başlarında rublenin değeri düştü. Bunun üzerine neredeyse günlük olarak gerçekleşen Moskova'ya yönelik drone saldırıları eklendi.

Ruslar bu olaylardan bireysel olarak endişeleniyor gibi görünmüyor, ancak genel olarak birçok kişi şu anki durumdan ve geleceğe dair korku duyuyor gibi görünüyor.

Gorky Park'taki sahne - Moskova'nın Londra Hyde Parkı'nın versiyonu - ailelerin set üzerinde gezindiği ve paten yaptığı idilli bir sahne sunuyor. Ancak karşısında, Rusya Savunma Bakanlığı'nın görkemli gri yapı kompleksi bulunuyor ve bunun üzerinde bir hava savunma sistemi bulunuyor.

Bu çarpıcı bir tezattır: resme-doğru bir füze sistemi, resim-perfect parkın hemen yanında.

"Savunma sistemi beni rahatsız etmiyor," diyor Svyatoslav. "Eğer daha iyi hissedeceklerse oraya nükleer bir füze koysunlar. Ne olduğunu onaylıyorum, Ukrayna'yı tümüyle ilhak etmemiz gerekiyor."

Bir kadın, Irina, Rusya'nın başkentinin merkezindeki füzelerin varlığından da fazla etkilenmediğini söylüyor. "Ruhsal durumum sabit, psikem zaten adapte oldu. Endişem en yüksek noktada bitti. Ancak her şeyin iyi bir şekilde çözüleceğini umuyorum."

Pavel, karısı Olga ile yürüyüş yapıyor. Ukrayna'daki savaş hakkında farklı düşünüyorlar: Olga Kremlin'i destekli

yor ve Ukrayna'nın suçlu olduğuna inanıyor, oysa kocası Rusya'nın suçlu olduğunu söylüyor.

"Drone'ların Moskova'ya düşmesinden endişeleniyorum," diyor Pavel. "Ancak politika hakkında konuşmayacağımıza karar verdik - böylece tartışmaz ve birbirimizi kışkırtmayız."

Birçok kişi Ukrayna'daki şehirlerde ve kasabalarda olanları düşünmek istemiyor gibi görünüyor - sadece bir gün sürüş mesafesinde.

Moskovalılar arasında "savaş ateşi"ne dair pek bir belirti yok, Andrei Afanasiev ne söylerse söylesin. Çoğu insan, Rusya'nın savaşın harfleri Z veya Rusya'nın savaş sembolleri ile sokaklarda yürümediği gibi, duyarsızlık, teslimiyet veya uysal kabul hissi taşıyor.

Bu ruh hali, Kremlin koridorlarının birçok üyesi arasında da yaygındır, bana adının açıklanmaması koşuluyla yakın bir kaynak söylüyor.

"Başkanlık İdaresi'ndeki yetkililer ya baskı altında ya da depresif durumda. Orada yıllarca çalıştılar ve başka hiçbir şey bilmiyorlar. Geleceğe pesimistler, ancak akışla gidiyorlar. Başka bir seçenek yok," diyor kaynak.

Bana insanların konuşmaktan korktuğunu söylüyor: "Kremlin'de Putin'e karşı hiçbir muhalefet yok."

Korku Moskova'da derinlere işlemiş durumda. Bir alışveriş merkezinin en üstünde gizlenmiş küçük bir odada, muhalefet aktivistlerinin bir toplantısı yapılıyor. Masaya bisküvi, içecekler ve atıştırmalıklar yerleştirmişler.

Toplantının lideri, hapiste olan veya Rusya'dan kaçmak zorunda kalan muhalefet figürlerinin küçük bir azınlığını oluşturan yerel bir siyasetçi olan Yulia Galyamina'dır.

"Her hafta bir başkası tutuklanıyor," diye iç çekiyor. "Kapıya vurma anına her zaman hazırım. Yalnız hissediyorum, ancak doğru şeyi yaptığıma inanıyorum. Halkımın ülkelerinde siyasetçilere ihtiyacı var."

Aktivistlerin bazıları gerçek isimlerini vermek istemiyor.

"Ben hala hapiste olmayan bir anti-savaş aktivistiyim," diyor adı Yulia olan bir diğeri.

Birkaç öğretim üyesi Kremlin'in askeri operasyonunu destekleyen görüşlerini ifade ettikten sonra üniversiteden ayrıldı. Batı'daki insanlara, tüm Rusların savaşı desteklediğini düşündüklerini söylemek istediğini söylüyor.

"Burada çok sayıda anti-savaş insan ve anti-savaş aktivisti olduğunu söylemek istiyorum... insanlık ne olursa olsun kazanacak. Burada savaşıyoruz ve elimizden geleni yapacağız."