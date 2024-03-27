Sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'daki üçüncü antrenmanını gerçekleştirdi.

Cullinan Belek'te teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve mini kaleye gol çalışması yaptı.

Takım ardından, 3'e bölünerek dar alanda pas çalıştı. Futbolcuların, antrenmanda oldukça neşeli olduğu gözlendi.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Antalya kampını tamamlayacak.