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Galatasaray ligin son haftasında ise; Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor karşısında 3-0 hükmen galip sayılmıştı.

Ligin 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Süper Toto Süper Ligin 37'nci haftasında Nef Stadyumu'nda düzenlenen organizasyonda ezili rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı.

Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takımın büyük boyuttaki bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig 'de 2022-2023 sezonunun şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın bayrakları, İstanbul Boğazı'nda iki köprüye asıldı.

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