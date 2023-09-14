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Final periyoduna da 46-38 önde giren Galatasaray Çağdaş Faktoring , karşılaşmayı 56-46 kazandı.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-14 önde geçen sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 34-21 üstün gitti.

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