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Mücadele, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

77. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında defansın arkasına atılan pasta, sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Tete'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'dan seken topu Kerem Aktürkoğlu, altı pas içerisinde üsten auta vurdu.

69. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Icardi'nin topa tek dokunuş yaptı. Oliveira'nın şutunda, savunmadan seken top, kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltarak filelere gitti: 0-1

66. dakikada Sanchez ile verkaça giren Boey'in sağdan ceza sahası içine girdikten sonra yerden plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

47. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine pasında, Icardi'nin şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.

45. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Kerem Demirbay'ın sağdan ceza sahası içine ortasında, Abdülkerim Bardakçı'nın ayak içi şutunda, Olawoyin filelere gitmekte olan topu kafa ile oyun alanına çeldi.

16. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan Topçu'nun şutu istediği gibi olmayınca top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

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