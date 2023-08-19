İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hakim Ziyech ve Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Transfer detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, Ziyech'in, 2023-2024 sezonu ise 3 milyon 587 bin 500 avro alacağı belirtildi. Faslı oyuncuya, bonservisinin alınması halinde 2024-2025 sezonunda net 2 milyon 850 bin avro ödeneceği aktarıldı.

Yapılan anlaşma gereği şarta bağlı opsiyonun gerçekleşmesi durumunda ise Hakim Ziyech'in 2025-2026 sezonu için ise net 2 milyon 850 bin avro alacağı kaydedildi.

Profesyonel kariyerine Hollanda ekibi Heerenveen'de başlayan Ziyech, sırasıyla Twente, Ajax ve Chelsea'de forma giydi. Sağ kanatta ve orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.

Hakim Ziyech performansıyla iz bırakmak istiyor

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, sergileyeceği performansla iz bırakmak istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere temsilcisi Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Faslı futbolcu, imza töreninin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ziyech, "Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacağım için çok gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Galatasaray ile maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Diğer büyük futbolcular gibi ben de iz bırakmak istiyorum. Büyük ve uzun bir sezon başladı. Bunun tadını çıkaracağız. Başarılı olmak için büyük çaba sarf edeceğiz. Kendime güveniyorum. Takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA