İstanbul

Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede 19.00'da başlayacak. Derbi maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan siyah-beyazlı ekip, geride kalan 30 maçta topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor.

Oynadığı son lig müsabakasında VavaCars Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalarak derbi öncesi puan kaybı yaşayan Galatasaray ise 70 puanla zirvede yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray'da dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, 4 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Ghezzal oynamayacak

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal yarın oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımına yardımcı olamayan tecrübeli oyuncunun yanı sıra tedavisi devam eden Tayyip Talha Sanuç da Galatasaray karşısında görev yapamayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Ghezzal'ın yokluğunda son haftaların golcü isimlerinden Nathan Redmond'a görev vermesi bekleniyor.

Cenk Tosun sınırda

Siyah-beyazlı ekipte derbi öncesi Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sezonun geride kalan bölümünde Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart görerek 3 sarı kartla ceza sınırına ulaşan golcü oyuncu, Galatasaray maçında da sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

AA