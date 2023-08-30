İstanbul

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Norveç'in Molde ekibini ağırladı.

RAMS Park'ı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin 7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra etkili bir mücadele sergileyen rakibi karşısında zaman zaman zorlanan sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada Eirik Hestad'ın attığı golle skor üstünlüğünü kaybetti. Konuk takımın son bölümde de baskılı bir oyun sergiledi karşılaşmada Galatasaray, 90+3. dakikada Angelino'nın serbest atıştan kaydettiği golle tekrar öne geçti.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde adını grup aşamasına yazdırdı.

Müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılılar, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Maç sonunda galibiyet "üçlü"sünü Angelino çekerken, teknik direktör Okan Buruk da tribünleri giderek taraftarın sevgi gösterilerine karşılık verdi.

17. kez gruplarda yer alacak

Galatasaray, Molde'yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 10. kez elemeleri geçerek "Devler Ligi"nde grup aşamasına kaldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalmıştı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

Gruplara kalarak kasasını doldurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, elde ettiği bu önemli başarıyla en az 25 milyon avro kazanmayı garantiledi.

Gruplara kaldığı için 15,6 milyon avro katılım ve 1,5 milyon avro market gelirinin sahibi olan Galatasaray, katsayı gerilinden ise yaklaşık 8 milyon avroyu kasasına koydu.

Son 18 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

Yoluna namağlup devam ediyor

Galatasaray, bu sezon yaptığı 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Icardi gol atmaya devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Molde ile oynanan rövanş maçında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 4 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş maçında da bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Muslera kalesinde devleşti

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla kalesinde adeta devleşti.

Tecrübeli file bekçisi, Molde'nin birçok atağında yaptığı kritik kurtarışlarla takımının gruplara kalmasında önemli rol oynadı.

Kafa kafaya çarpışan Moldeli 2 futbolcu maça devam edemedi

Karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık geçiren Moldeli futbolcular Markus Kaasa ve Erling Knudtzon, müsabakada devam edemedi.

Galatasaray ceza sahası önünde Icardi ile topa yükselen Kaasa ve Knudtzon kafa kafaya çarpıştı. Yerde kalan futbolculara, Molde ve Galatasaray sağlık ekipleri saha içinde müdahalede bulundu.

İlk müdahalenin ardından kenara gelen oyunculardan Kaasa'nın Hestad, Knudtzon'un yerine de Lovitk oyuna dahil oldu.

Öte yandan karşılaşmayı statta 47 bin 845 biletli seyircinin takip ettiği açıklandı.

İlk yarı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Norveç temsilcisi Molde'yi konuk etti.

5. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahası içinde hareketlenen Icardi, Mannsverk'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, kaleci Karlstrom ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

29. dakikada soldan atağa katılan Haugen'in ceza sahası içinden şutunda top ters kanattan auta çıktı.

31. dakikada ceza sahası yayı gerisindeki Hestad'ın derinlemesine göndermek istediği topa Nelsson müdahale etti. Danimarkalı stoperin istediği gibi uzaklaştıramadığı meşin yuvarlak yeniden Hestad'da kaldı. Bu oyuncu bulduğu koridordan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Sarı-kırmızılı file bekçisi, soluna yatarak çok kritik bir kurtarışa imza attı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada ceza sahası yayının sağında topla buluşan Tete'nin şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu ile Kerem Demirbay'ın anlaşmazlığında topu kapan Breivik, Boey'dan sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi. Açısı daralan Breivik, pasını daha uygun durumdaki Hestad'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

77. dakikada derinlemesine atılan pasta savunma arkasına sarkan Berisha, sol çaprazdan karşı karşıya şutunu çekti. Kaleci Muslera, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada Molde'nin golü Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Eriksen'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Berisha, kaleci Muslera'dan sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelesi sonrasında Berisha'nın ofsaytta olduğu tespit edildi ve ağlara giden meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı.

90+3. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Angelino kullandı. İspanyol futbolcunun doğrudan kaleye vurduğu top barajdaki Ellingsen'e çarparak ağlara gitti: 2-1.

Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

AA