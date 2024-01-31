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Taraftarlar, soyunma odasına giderken Mitrovic'in istifası yönünde tezahüratlarda bulunmuş, Karadağlı başantrenör de sarı-kırmızılı taraftarlara karşılık verince tartışma yaşanmıştı.

Galatasaray Ekmas, son maçında Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 25 sayı farkla öne geçilmesine rağmen yaşanan yenilginin ardından Zvezdan Mitrovic 'e tepki göstermişti.

Karadağlı başantrenöre verdiği emekler için teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2023 Mayıs'tan bu yana sarı-kırmızılı ekibin başantrenörlüğünü yürüten 53 yaşındaki Mitrovic ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

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