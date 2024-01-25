Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk etti.

İlk yarı

28. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ceza sahası yayının sağında ağlarla buluşan Ndao'nun vuruşunda top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında İstanbulspor sol kanattan taç atışı kazandı. Soldan kullanılan taç sonrasında Ali Yaşar meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisine hareketlenen Sambissa kafayla vurduğu topu ağlara gönderdi: 0-1.

33. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında golü iptal edilen İstanbulspor aleyhine penaltı verildi. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası önünde topu alan Ndao, yaklaşık 80 metre topu sürerek Galatasaray ceza sahasına girdi. Senegalli futbolcunun karşı karşıya vuruşunda top kaleci Muslera'dan döndü. Ndao, takip ettiği topu son çizgiden içeri çevirdi. Arda direkteki Emir Kaan Gültekin röveşata ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Orta noktayı gösteren hakem Bahattin Şimşek, VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Şimşek, kullanılan kornerde Ali Yaşar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek Galatasaray lehine penaltı verdi.

36. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Alp Arda'nın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

67. dakikada Galatasaray'ın bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi. Sağdan kullanılan serbest vuruşta kaleci Alp Arda'nın ıska geçtiği top Sambissa'dan sekerek altıpas içinde kaldı. Icardi'nin tamamladığı top ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Bahattin Şimşek, daha sonra VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonu yeniden izledi. Şimşek, pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Torrerira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

79. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Ceza sahası yayının solundan kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcu, kaleci Alp Arda'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

90+1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'ndan sekerek arka taraftaki Icardi'nin önünde kaldı. Arjantinli yıldız, kalesini terk eden kaleci Alp Arda'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Ligde son 10 maçında yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasında 28 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 28 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 26 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde 11'de 11 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 11. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun 12. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 12. kez ağları havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise 3 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Milli futbolcu, ayrıca sarı-kırmızılı takımın son 3 frikik golünü atan isim oldu.

Icardi golle döndü

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Mauro Icardi, golle sahalara dönüş yaptı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Tete'nin yerine oyuna giren Arjantinli yıldız futbolcu, kazanılan penaltı atışanda 90+2. dakikada topun başına geçti. Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Süper Lig'de 6 maç aradan sonra ağları havalandıran Icardi, bu kulvardaki gol sayısını da 13'e çıkardı.

İstanbulspor'un golü iptal edildi, Galatasaray penaltı kullandı

Karşılaşmada ilk yarının son bölümünde İstanbulspor'un attığı gol iptal edilirken, Galatasaray lehine verilen penaltı golle sonuçlandı.

Müsabakanın 33. dakikasında hızlı gelişen İstanbulspor atağında Ndao uzun süre taşıdığı topu, Galatasaray ceza sahasında Emir Kaan Gültekin ile buluştururken, bu futbolcu da röveşata vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından yapılan uyarı üzerine hakem Bahattin Şimşek, gol pozisyonu öncesinde İstanbulspor ceza sahasında gerçekleşen ve Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu saha kenarında tekrar izledi. Şimşek, pozisyonda Ali Yaşar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle İstanbulspor golünü iptal etti ve Galatasaray lehine penaltı verdi.

Maçın 36. dakikasında penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu, topu filelerle buluşturdu.

Bu arada maçın 67. dakikasında Galatasaray'ın Mauro Icardi ile bulduğu gol, VAR odasından yapılan uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Mendy kırmızı kart gördü

İstanbulspor'da Mendy, maçın son bölümünde gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakem Bahattin Şimşek, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahale sonrasında Mendy'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Montella da maçı takip etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı statta izledi.

İtalyan teknik adam, A Milli Takım Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro ile maçı takip etti.