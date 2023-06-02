İstanbul

Nef Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, bu sezon iç sahada ortaya koyduğu başarılı futbol ve sonuçlarla taraftarını sevindirdi. Genç teknik adam Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan sarı-kırmızılılar, ligde taraftarı önünde oldukça etkili bir oyun ortaya koydu.

Sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe ise hem lig hem de Avrupa'da deplasmanlarda dikkati çekici bir performans sergiledi.

Galatasaray evinde 1 kez yenildi

Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Sezon boyunca ev sahibi olduğu maçlarda çok baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, ligde 17 karşılaşmaya Nef Stadı'nda çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 44 puanla bu alanda ligde zirvede yer aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 38 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 15 gol gördü.

Gol atarsa evinde yenilmiyor

Galatasaray, bu sezon ev sahibi olduğu karşılaşmalarda ilginç bir istatistiğe de imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde 17 müsabakanın sadece 1'inde yenilirken, o müsabakada gol bulmayı başaramadı.

Galatasaray, en az 1 gol bulduğu diğer 16 karşılaşmada ise rakiplerine boyun eğmedi.

Son dönemde evinde gol yemiyor

Galatasaray, ligde son dönemde iç saha maçlarında kalesini gole kapattı.

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde çıktığı son 6 müsabakanın 5'inde kalesini gole kapatarak dikkati çekici bir istatistik ortaya koydu.

Fenerbahçe deplasmanda farklı

Bu sezon taraftarı önünde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe ise deplasmanlarda beklentiyi karşılamayı bildi.

Ligde dış sahada oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 39 puanla bu alanda liderliğe yerleşti.

Jorge Jesus'un öğrencileri, söz konusu dönemde rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.

Avrupa'da da deplasman performansı dikkati çekti

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanlardaki etkileyici performansını Avrupa'ya da yansıttı.

Bu sezon, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 7 deplasmana çıkan sarı-lacivertliler, bu kulvarda sadece 1 kez yenildi.

Avrupa'da konuk olduğu maçlarda 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 3 kez de rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Kartlar havada uçuşuyor

İki takımın 47'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 58 randevusunda hakemler toplam 44 kırmızı, 350 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 58 maçta sarı-lacivertli futbolcular 23, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer; Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer; Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci ise birer kez kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

Son derbide 1 kırmızı, 10 sarı kart

İki takım arasında, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide 1 kırmızı ve 10 sarı kart çıktı.

Ülker Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 3-0 kazandığı müsabakada Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kırmızı; Gustavo Henrique, Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı takımda ise Sacha Boey, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Leo Dubois ve Mauro Icardi sarı kart gören isimler oldu.

İlk golün önemi büyük

Rekabette 29 yılı kapsayan son 59 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 13 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 59 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 59 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'ın bu sezon ilk golü attığı 24 maçın 20'sini kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk golü bulduğu maçların çok büyük bölümünden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde rakip fileleri havalandırdığı 24 müsabakanın 20'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 2'sini kaybetti.

Galatasaray ligde kalesinde ilk golü gördüğü 7 müsabakada ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bir maçından hükmen (3-0) galip ayrılan sarı-kırmızıların 2 maçı da golsüz berabere bitti.

Fenerbahçe'nin performansı

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk golü ürettiği 22 karşılaşmada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

Sarı-lacivertli ekip, ilk golü yediği 10 müsabakada ise 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Bir maçtan hükmen (3-0) galip ayrılan Fenerbahçe'nin bir karşılaşması da golsüz berabere sona erdi.

AA