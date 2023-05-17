İstanbul

7. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çizgisinde Mertens'te kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlakla buluşan Oliveira'nın çaprazdan sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

12. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica, bekletmeden çok sert vurdu. Yan direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oliveira uzaktan sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

45+7. dakikada Okan Erdoğan'ın kayarak düşmesi sonrasında topu kapan Icardi, penaltı noktasına hareketlenen Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Duhan Aksu'nun müdahalesine karşın kayarak vurdu ancak meşin yuvarlak az farklı yandan auta çıktı. Bu pozisyonda VAR uyarısı sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

45+11. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Mauro Icardi, sert bir şutla topu filelere göndermeyi başardı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Icardi'yle paslaşarak ceza sahasına giren Torreira, penaltı noktası üzerinde müsait pozisyondaki Mertens'i gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Jensen uzanarak topu kontrol etti.

73. dakikada Zaniolo'nun rakip ceza sahası önünde Mehmet Yeşil'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bu futbolcuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Numanoğlu, 75. dakikada Zaniolo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içindeki Kerem'i gördü. Bu futbolcu savunma arkasına sarkan Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli futbolcu kale sahası içinde çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2.

90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Emir Kaan Gültekin, ceza sahası dışı sol çaprazındaki Muammer Sarıkaya'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında topa daha çok sahip olan sarı-kırmızılı ekip, net pozisyonlar yakalasa da aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Galatasaray, 45+11. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle devre arasına 1-0 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelede sessizliği 89. dakikada Icardi bozdu ve durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla lider Galatasaray, puanını 76'ya çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e yükseltti. Galatasaray, aynı sayıda maç yaptığı Beşiktaş'a karşı da 8 sayılık puan farkı yakaladı.

İstanbulspor ise 32. maçında 17. kez mağlup oldu ve 35 puanda kaldı.

Üst üste ikinci maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 2. maçını 3 puanla kapattı.

Ligin 31. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından beraberlik, 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 2 müsabakayı da kazandı.

Medipol Başakşehir'i 33. haftada sahasında 1-0 yenen Galatasaray, 34. haftada ise İstanbulspor engelini 2-0'lık skorla geçti.

Icardi, ligde 17 gole ulaştı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de 17 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 21. maçına çıkan 30 yaşındaki golcü oyuncu, 45+11. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Arjantinli futbolcu, maçın 89. dakikasında da bir kez daha topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Bu müsabakaya kadar 15 golü bulunan Icardi, bu sayıyı 17'ye çıkardı.

Icardi, ayrıca son 6 mücadelede 8 gol attı.

Galibiyet "üçlü"sü Nelsson'dan

Galatasaraylı futbolcular, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

Galibiyeti kendilerini desteklemek için gelen taraftarıyla kutlayan sarı-kırmızılı futbolcularda bu sezon geleneksel hale gelen galibiyet üçlüsü tezahüratını Victor Nelsson yaptırdı.

Galatasaray taraftarı, ayrıca maç sonunda teknik direktör Okan Buruk'a da sevgi gösterisinde bulundu.

Zaniolo, 6 dakika sahada kalabildi

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 69. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna giren Zaniolo, 73. dakikada Mehmet Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sarı kart gördü.

Pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla yeniden inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Zaniolo'nun sarı kartını iptal ettikten sonra 75. dakikada doğrudan kırmızı kartını gösterdi.

VAR'dan penaltı kazandı, golü iptal oldu

İlk yarının uzatma dakikalarında VAR uygulamasıyla penaltı kazanan Galatasaray'ın attığı 1 gol de incelemeyle iptal edildi.

Karşılaşmanın 45+7. dakikasında ceza sahasında Okan Erdoğan'ın kayarak düşmesi sonrasında topu kapan Icardi, penaltı noktasına hareketlenen Milot Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Duhan Aksu'nun müdahalesine karşın kayarak vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Devam kararı veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Uzatmanın 11. dakikasında penaltıyı kullanan Icardi, sert bir şutla topu filelere gönderdi.

Golden 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan ortasında altıpas içinde Icardi'nin topukla dokunduğu top savunmadan sekerek yeniden bu futbolcunun önünde kaldı. Arjantinli golcü yakın mesafeden topu filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Bu sezon 12. kez penaltı kullandı

Galatasaray, bu sezon 12. kez penaltı kazandı.

Süper Lig'de son 5 maçta 5 kez beyaz noktaya gelen sarı-kırmızılı oyuncular, toplamda ise 12. kez penaltı kullandı. Bu penaltıları kullanan 4 farklı oyuncu, 12 penaltının 8'ini gole çevirirken, 4'ünü kaçırdı.

Icardi, kullandığı 9 penaltının 6'sında ağları sarsarken, Sergio Oliveira ile Nicolo Zaniolo birer kez topun başına gelip gol attı.

Bafetimbi Gomis ise kullandığı 1 penaltıdan yararlanamadı.

İstanbulspor, 5 maç sonra kaybetti

Son haftalardaki iyi performansıyla küme düşme hattından çıkan İstanbulspor, ligde 5 maç sonra mağlup oldu.

Son yenilgisini 28. haftada MKE Ankaragücü karşısında yaşayan sarı-siyahlı takım, sonrasındaki 5 mücadelede biri hükmen olmak üzere 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

AA