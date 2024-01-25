Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli santrforu Mauro Icardi ise maça yedek başladı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında iki kez ağları havalandıran Fildişi Sahilli futbolcuyu hücumda görevlendirdi.

Galatasaray'da Wilfried Zaha, Trabzonspor maçından sonra İstanbulspor maçına da santrfor olarak çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ile Angelino da maçında kadrosunda bulunmadı.

Karşılaşmada savunmanın sağında Barış Alper yılmaz görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Tanguy Ndombele görev bekledi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Mateus Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha ile başladı.

Teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor maçında bu futbolcuların yerlerine Davinson Sanchez ve Tete'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de hafta sonunda Trabzonspor'u 5-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Sacha Boey ile Abdülkerim Bardakcı, kadroda yer almadı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.