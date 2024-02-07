Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan yönetimindeki toplantı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda söz alan üyelerden bazıları, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini amatör şubelerde sportif başarı yakalanamadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Eski yöneticilerden Okan Böke, başka bir üyenin konuşmasıyla ilgili söz aldıktan sonra Dursun Özbek'in Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzalanan yapılandırma anlaşmasından çıkma planını eleştirdi. Bir önceki dönemde sözleşmeyi imzalayan yöneticilerden olduğunu aktaran Böke, krediyi kapatmak için bulunacak maddi kaynağın farklı şekilde değerlendirilerek elde edilecek faiz gelirinin ödenecek faizden daha fazla olacağını iddia etti.

Bunun üzerine söz alan başkan Dursun Özbek, "Sevgili Okan'ın kullandığı ifadelere hayret ettim. Her seferinde, 'O gün ben de olsaydım bu anlaşmayı yapardım.' dedim. Anlaşmanın o günkü şartlarla ilgili kimsenin bir şey dediği yok. Kimse üzerine bir şey alınmamalı. Eleştirmiyoruz. Bu bir ihtiyaçtı. Anlaşmayı yapan kişi, Galatasaray'ın bütün assetlerinin ipotekli olduğunu bilmiyor. Yapılandırmanın gereği olarak neyimiz var neyimiz yok hepsi ipotekli. Bu anlaşmadan sadece faizden dolayı çıkmak istemiyoruz. Yapılandırma koşulları varken borçlanma yasağı mevcut. Bir kredi veya gayrimenkul alacak olsanız önce TBB'ye rapor vereceksiniz. Bağımsızlığımızı kazanmak için çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Kulüplerin elde ettiği gelirleri TBB'den bağımsız değerlendiremeyeceğini aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Bir yerden bulduğun para önce bankanın blokeli hesaplarına giriyor. Para düştükçe tahsil etmediği faizleri, ana paraları süpürüyor. Bu parayı kullanma lüksün yok. Camiama seçildikten sonra mali bağımsızlık sözü verdim. Bunu kazanmamız lazım. Mali yapı bozuk olabilir ama yönetim çabasıyla bunu kapatabilir. Ancak geçmişle yarışa girmem. Bu kulübü yöneten başkanlar ile yönetimler, özverili, Galatasaray'ı en iyi şekilde yönetmek için seçilmiş ve gereğini de yapmışlardır. Dönem mukayesesi yapmam. Ne yapıyorsak Galatasaray için yapıyoruz. Benden önceki yönetimler de Galatasaray için yaptı. Artık biz, sevgi iklimi içinde, barışık, birbiriyle kavga etmeyen ama tartışan, en iyi sonucu bulan kurum olarak yolumuza devam edelim. Buna ihtiyacımız var. Yaptığımız projelerin akamete uğramaması için bu iklimden çıkmamamız lazım."

Divan kurulu başkanı Derkan'dan "rakip kulüp" uyarısı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, toplantıdaki konuşmalarda farklı kulüplerin adının geçmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Şubat ayı divan kurulu toplantısı başlamadan üyelere seslenen başkan Derkan, "Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu, 1936'da kurulmuş, sonra danışma kuruluna evrilmiş olan Türkiye'nin spor kulüpleri arasındaki en büyük ve saygın oluşumudur. Diğer kulüplerle kıyaslanamaz. Biz, ayda bir düzenli toplantı yapıyoruz. Galatasaray Divan Kurulunda sadece Galatasaray konuşulur. Spordaki diğer paydaşlardan bahsederken isim zikretmeden, 'rakip kulüp' diye geçmenin de yararlı olacağını rica ediyorum. Bu bir sansür değildir. Ancak Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun özelliğidir." şeklinde görüş belirtti.

Aykutalp Derkan'ın uyarısının ardından söz alan üyeler, Fenerbahçe ismini telaffuz etmezken, "Karşı yaka" veya "Rakip kulüp" ifadelerini kullandı.

Fulya Terim, divan üyesi oldu

Teknik direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, divan kurulu üyeliğine hak kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25. yılını dolduran Fulya Terim'e, şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında divan kurulu beratı verildi. Terim adına beratı divan üyesi Ali Gücüm aldı.