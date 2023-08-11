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Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 27 ilk hafta maçının ise 15'ini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig 'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

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