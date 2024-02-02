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61. dakikada Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray'ın atağında Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Okan Kocuk'un uzaklaştırdığı top, bomboş pozisyondaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

54. dakikada sarı-kırmızılı takım gole yaklaştı. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında arka direkteki Kerem Aktürkoğlu, kafayla topu Mertens ile buluşturdu. Mertens'in sert şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. Dönen top altıpas içindeki Icardi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda ise meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

49. dakikada ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yerden sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kale direğinin dibinde son anda kontrol etti.

46. dakikada Samsunspor, Holse ile gole yaklaştı. Sağdan ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın pasında arka direkteki Holse'in yerden sert şutunda, kaleci Muslera topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

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19. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ceza saha içine ortasında, altıpas içinde Taylan Antalyalı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera çizgi üzerinde kontrol etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunpor ile Galatasaray , Yeni 19 Mayıs Stadyumunda karşılaştı.

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