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Beşiktaş Başkanı Çebi, altyapı ve kadın futbol takımlarıyla bir araya geldi

Çalışmayı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor müsabakasında kadroya alınmayan Abdülkerim Bardakcı ise sahaya çıkarak kendini denedi. Abdülkerim'in Manchester United'a karşı oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester United müsabakasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı.

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