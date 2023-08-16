Istanbul

UEFA yönetmeliklerine göre, Şampiyonlar Ligi’nde play-off’ta elenen takımlar, teselli ödülü mahiyetinde 5’er milyon avro ile destekleniyor.

Bu sebeple sarı-kırmızılılar, üçüncü eleme turunda Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı eleyip play-off turuna yükselerek Devler Ligi’nden 5 milyon avroluk kazancı garantilemiş oldu.

Galatasaray’ın Avrupa geliri sadece bununla sınırlı kalmayacak.

Galatasaray'ı Avrupa Ligi’nde minimum 11 milyon avro bekliyor

Sarı-kırmızılılar, Molde’ye elendiği takdirde yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Ödül talimatına göre, Avrupa Ligi’nde gruplarda boy gösterecek her takıma 3,63 milyon avroluk katılım payı veriliyor.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki en büyük kazanç kalemi ise market geliri olacak.

Türkiye’nin bu ligdeki market değeri yaklaşık 5 milyon avro ve sarı-kırmızılılar yoluna bu ligde devam etmek zorunda kalırsa, başka Türk takımı bulunmadığı için market gelirinin tek başına sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi’nde katsayı sıralamasında da an itibarıyla 18 takımı geçiyor ve 19 hissesi garanti durumda. Bunun getirisi ise 2,5 milyon avro.

Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Molde’ye elenirse Avrupa macerasını iki numaralı ligde sürdürecek ve burada göstereceği performanstan bağımsız gelir hanesine toplamda 16 milyon avro yazdıracak.

Şampiyonlar Ligi’nde minimum gelir 25 milyon avro

Galatasaray, Norveç ekibini saf dışı bırakır ve Devler Ligi bileti alırsa Avrupa gelirini en az 25 milyon avroya yükseltecek.

Cim-Bom, 15,64 milyon avroluk katılım payının yanı sıra yaklaşık 1,5 milyon avroluk market gelirine ulaşacak.

Katsayı gelirinde ise sarı-kırmızılılar an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde 7 hisseyi (7 milyon 959 bin avro) cebine koyacak.

Galatasaray, kendisinden daha fazla katsayıya sahip Braga, PSV, Dinamo Zagreb ve Kopenhag’tan herhangi birinin turnuvaya veda etmesi halinde, elenen her takım için birer hisse daha (1 milyon 137 bin avro) kazanacak.

AA