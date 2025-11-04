AMSTERDAM (AA) - Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.

İlkay, Ajax karşısında görev alamayacak

Sarı-kırmızılı oyuncu İlkay Gündoğan, Ajax karşısında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay, bu karşılaşmada görev alamayacak.

Öte yandan sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, bu maçta oynayabilecek.

Yunus Akgün'ün durumu maç günü belli olacak

Ağrıları bulunan Yunus Akgün'ün durumu maç günü netleşecek.

Trabzonspor maçında ağrı hisseden ve dünkü antrenmana çıkmayan milli oyuncu, sağlık durumuna göre maçta görev alacak.

Osimhen, üst üste 7 Avrupa kupası maçında gol attı

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.

Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.

Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu Burak Yılmaz ile paylaşan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt karşılaşmasında da tabelayı değiştirerek serisini 7 maça taşıdı ve rekorun tek başına sahibi oldu. Osimhen, bu süreçte 9 gol kaydetti.

Galatasaray, ilk gollerini ilk 16 dakika içerisinde kaydetti

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki ilk gollerini ilk 16 dakika içerisinde attı.

Organizasyondaki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a karşı 8. dakikada fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, ikinci müsabakada da Liverpool karşısında 16. dakikada penaltıdan golü buldu.

Galatasaray, son olarak üçüncü maçta Bodo/Glimt karşısında 3. dakikada maçtaki ilk golünü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra üst üste 3 maç kazanmayı amaçlıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. maçını kazanmak için Ajax'ın karşısına çıkacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.

Bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Hollanda temsilcisi karşısında kazanması halinde 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşayacak.

Ajax'ta eksikler

Hollanda ekibinde Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Ajax'ta Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle yarınki müsabakada forma giymeyecek.

Sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen'in durumu ise maç günü belli olacak.

Ajax'ın en golcüsü Weghorst

Hollanda temsilcisinde en golcü oyuncu olarak Wout Weghorst öne çıkıyor.

Bir zamanlar Beşiktaş forması giyen Hollandalı santrfor, bu sezon Hollanda 1. Futbol Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol kaydederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nin son sırasında bulunuyor

Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında 36 takım arasında son sırada yer alıyor.

Portekiz ekibi Benfica ile beraber bu aşamada hiç puan alamayan Ajax, eksi 10 averajla puan tablosunun en alt sırasında bulunuyor.

Ajax, ayrıca yediği 11 golle Eintracht Frankfurt ile birlikte bu etapta en çok gol yiyen takım oldu.

Hollanda temsilcisi, son 6 Avrupa kupası müsabakasını kaybetti

Ajax, çıktığı son 6 Avrupa kupası maçında mağlup oldu.

Ajax, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 2-1 yenildiği maçtan sonra, bir üst turda Eintracht Frankfurt'a da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla mağlup oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 2-0, Olimpik Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye 5-1 kaybeden Hollanda temsilcisi, böylece son 6 Avrupa kupası müsabakasından mağlup ayrılmış oldu.

Ajax, bu süreçte kalesinde 19 gol görürken, sadece 4 kez rakip fileleri havalandırabildi.

Ajax, son 11 resmi müsabakasında kalesini gole kapatamadı

Hollanda temsilcisi çıktığı son 11 resmi müsabakayı gol yemeden tamamlayamadı.

Ajax, son gol yemediği maçta Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 3. haftasında Heracles'i sahasında 2-0 mağlup etmişti. Hollanda temsilcisi sonrasında çıktığı 8 lig ve 3 Şampiyonlar Ligi maçında kalesini gole kapatamadı.

Ajax, söz konusu maçlarda üç galibiyetin yanı sıra dörder beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

Hollanda temsilcisi, son lig maçından beraberlikle ayrıldı

Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada Heerenveen ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör John Heitinga yönetimindeki Ajax, ligin 11. haftasında Heerenveen ile oynadığı karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Ligde geride kalan 11 maçta beşer galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Ajax, topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor.





