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Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Olimpija Ljubljana'nın yanı sıra Panathinaikos, Aris Limassol ve Slovan Bratislava, adlarını 3. eleme turuna yazdırdı.

İlk maçı 1-1 eşitlikle sona eren eşleşmenin rövanşında Ludogorets'i ağırlayan Olimpija Ljubljana , 2-1 galip gelerek 3. eleme turuna kaldı. Olimpija Ljubljana'nın gollerini, 18 ve 90+2. dakikalarda Timi Elsnik kaydetti. Konuk ekip adına 15. dakikada fileleri havalandıran Kiril Despodov, 90+12. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

İSTANBUL AA- Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşlarında 4 maç tamamlandı.

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