İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

İlk dakikada Sane'nin topuk pasıyla orta alanda topla buluşan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Icardi'ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi'nin penaltı noktası civarından yaptığı aşırtma vuruşta top direkten döndü. Kaleci Muhammed, dönen meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde yakın direkte Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

21. dakikada Sane'nin pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın vuruşunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Sane'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

40. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, kafayla altıpas önünde bulunan Icardi'ye meşin yuvarlağı indirdi. Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtardı.

42. dakikada sağ kanattaki İlkay'ın pasıyla ceza yayı civarında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden çektiği sert şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. İlkay'ın pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

47. dakikada RAMS Başakşehir'in attığı gol VAR'ın kararıyla iptal oldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün yakın direkte bulunan Crespo'ya pasında, Portekizli oyuncu bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, bu vuruşta önce direğe sonra da kaleci Uğurcan Çakır'a çarptı. Dönen topu yine önünde bulan Crespo, meşin yuvarlağı kaleye göndermeye çalıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrasında çizgi üzerinde topa dokunan Shomurodov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR, yaklaşık 4 dakikalık incelemenin ardından Shomurodov'un ofsaytta olduğunu belirterek golü iptal etti.

59. dakikada RAMS Başakşehir, beraberliği yakaladı. Duarte'nin uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Kemen, altıpas önünde bulunan Shomurodov'a meşin yuvarlağı aktardı. Shomurodov'un bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.

61. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sara'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sane, kaleciyi de geçtikten sonra altıpas içinde yaptığı dokunuşla tohu boş filelere gönderdi: 1-2.

79. dakikada Osimhen, kafayla topu sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'a indirdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

83. dakikada ceza sahasının sol kanadında Barış Alper Yılmaz, arka direkte bulunan Osimhen'e topu ortaladı. Bu noktada topla buluşan Osimhen'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp taca çıktı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 9. maçında 8. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan namağlup sarı-kırmızılılar, puanını 25'e çıkardı.

Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik RAMS Başakşehir ise üst üste 3, toplamda da 4. yenilgisini yaşayarak 6 puanda kaldı.

Sane, iki golle yıldızlaştı

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, attığı 2 golle galibiyette başrolü oynadı.

Bu sezon kadroya katılan Sane, Başakşehir müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Bu maça kadar sadece 1 kez skor katkısı verebilen Sane, dokuzuncu haftayı 2 gol birden atarak kapattı.

Bu sezonki ilk golünü 3. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde kaydeden 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 6 resmi maçın ardından skor katkısı verdi.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik birden

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maça 4 oyuncu birden değiştirdi.

Tecrübeli teknik adam, 2-1 önde götürdükleri müsabakanın 74. dakikasında Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'yi kenara aldı. Buruk, bu oyuncuların yerine Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'i sahaya sürdü.

Ligde son 9 deplasman maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmandaki kazanma serisini 9 maça çıkardı.

Dış sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından rakip statta çıktığı 9 müsabakayı da kazandı.

Söz konusu süreçte 23 gol atan 'Cimbom' kalesinde sadece 2 gol gördü.

Ligde 17 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 17 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 'Cimbom' bu sürede sadece geçen haftaki Beşiktaş derbisinden beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 6 gol yedi.

Galatasaray, bu sezon deplasmanda ilk kez gol yedi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez dış sahada kalesinde gol gördü.

Başakşehir maçına kadar bu sezon 4 deplasman maçı yapan Galatasaray, tüm maçlarını kazandı. Söz konusu müsabakalarda 10 gol atan 'Cimbom' rakiplerine ise geçit vermedi.

RAMS Başakşehir müsabakasının 59. dakikasında Shomurodov'un filelere gönderdiği top, Galatasaray'ın bu sezon deplasmanda yediği ilk gol oldu.

Rekabette son 7 maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertliler karşısında son 7 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, 2022-23 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 7 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan 'Cimbom', bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 18 kez havalandırırken sadece 3 gol yedi.

'Cimbom' rakibi karşısında üst üste 7 Süper Lig maçını kazanan ilk takım ünvanını elde etti.

Galibiyet 'üçlü'sü Sane'den

Galatasaray'da klasikleşen galibiyet 'üçlü'sünü Leroy Sane başlattı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, alınan galibiyeti kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla kutladı. Misafir takım tribününün önüne giden futbolcular, taraftarı selamladı.

Bu sırada taraftarın isteğiyle galibiyet üçlüsünü attığı 2 golle galibiyeti getiren Sane çektirdi.





Hafta içinde Bodo/Glimt'i konuk edecek

RAMS Başakşehir müsabakasını kayıpsız geçen Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

Milli maç arasından sonra ilk sınavını turuncu-lacivertliler karşısında deplasmanda veren sarı-kırmızılı ekip, 4 gün sonrasında 'Devler Ligi'nde sahne alacak.

Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, üçüncü haftada 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i konuk edecek. Galatasaray, RAMS Başakşehir müsabakasını kazanarak Bodo/Glimt karşılaşmasına moralli çıkacak.





Muhabir: Emrah Oktay, Can Öcal