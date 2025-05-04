Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 4-1 yendi.

9. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, bekletmeden altıpas çizgisi önündeki Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Nijeryalı oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu penaltı noktası civarında tamamlayan Torreira, fileleri havalandırdı: 1-0.

15. dakikada Galatasaray, durumu 2-0 yaptı. Sallai'nin ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, topukla meşin yuvarlağı Eren Elmalı'ya aktardı. Eren'in dönerek sol çaprazdan çektiği şutta top yan direğe çarpıp altıpas içindeki Osimhen'in önünde kaldı. Nijeryalı oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

21. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topu, Sivassporlu Tolga Ciğerci kontrol etti. Tolga'dan meşin yuvarlağı kapan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-0.

31. dakikada Galatasaray, durumu 4-0'a getirdi. Sallai'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi önünde topu kontrol eden Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla gitti.

33. dakikada Sivasspor farkı 3'e indirdi. Tolga Ciğerci'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Manaj'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın bacak arasından geçerek ağları sarstı: 4-1.

38. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Ali Şaşal Vural, ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

58. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

69. dakikada Morata'nın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayının sağından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Sallai'nin uzun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza sahası sol çaprazında bekletmeden yaptığı vuruşta top, kalecinin solundan geçerek auta çıktı.

88. dakikada Sivasspor'un golü VAR'dan döndü. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Pritchard, penaltı noktası civarında bulunan Koita'ya meşin yuvarlağı aktarırken Galatasaraylı Mertens, İngiliz oyuncuya müdahale etmeye çalıştı. Pozisyon sonunda Belçikalı oyuncunun dokunduğu top, penaltı noktası civarında bulunan Koita'da kaldı. Koita, bu pozisyonda topu ağlarla buluştururken yardımcı hakem ofsayt kararı verdi. Pozisyonun bitmesinin ardından yaklaşık 4 dakika sonra VAR'a giden hakem Ozan Ergün, pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi ancak Pritchard'ın Mertens'e faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.

Zirvedeki yerini pekiştirdi

Galatasaray, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 32. müsabakasında 26. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 5 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 83'e çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Sivasspor ise 34 puanla düşme hattında kaldı.

Puan farkı maç fazlasıyla 8

Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını açtı.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor galibiyetiyle puanını 83'e, rakibiyle arasındaki farkı maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

Sarı-lacivertli takım, ligin 34. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, rahat izleyeceği zorlu derbide Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla Süper Lig'de son 4 haftaya minimum 5 puan farkla girmeyi garantiledi.

Sahasındaki son 16 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 16 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 16 lig maçında yenilmedi.

Galatasaray, söz konusu 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Galibiyet serisi 6 maça çıktı

Sivas temsilcisini 4-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini 6 maça taşıdı.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u ise 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Sahasında 5 maç sonra gol yedi

Galatasaray, ligde iç sahada 5 maç sonra rakiplerine gol izni verdi.

Ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, iç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yedi. Sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermeyen "Cimbom" TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor karşısında 33. dakikada Rey Manaj'ın golüne engel olamayan Galatasaray, iç sahadaki gol yememe serisini koruyamadı.

Sivasspor'a son 6 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Sivas temsilcisiyle yaptığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlı ekibe karşı son yenilgisini 1 Mayıs 2022'de sahasında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı.

"Cimbom" söz konusu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Osimhen, kariyer rekoru kırdı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinde en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.

Kariyerinde daha önceki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Sivasspor müsabakasının 15 ve 31. dakikalarında fileleri havalandıran Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 37. resmi maçta 33 gole ulaştı. 26 yaşındaki yıldız santrfor, böylelikle 2022-2023 sezonunu geçerek kişisel kariyer rekorunu kırmış oldu.

Maçı 2 golle tamamlayan Victor Osimhen, Süper Lig'de 24 kez gol sevinci yaşayarak gol krallığı hedefine bir adım daha yaklaştı.

Osimhen'in "Hat-trick"i VAR'dan döndü

Galatasaray'ın Victor Osimhen ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi.

Mücadelenin 47. dakikasında Roland Sallai'nin sağdan ortasında arka direkteki Osimhen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Yardımcısı İbrahim Çağlar Uyarcan'ın ofsayt bayrağı kaldırmaması üzerine hakem Ozan Ergün gol kararı verdi.

VAR'da incelenen pozisyonda Osimhen'in ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Torreira yine boş geçmedi

Galatasaray'da son haftaların golcü ismi Lucas Torreira, Net Global Sivasspor ağlarını da havalandırdı.

Yıldız orta saha oyuncusu, kırmızı-beyazlılara karşı 9. dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılı takımda çıktığı son 7 resmi müsabakanın 5'inde gol sevinci yaşayan Torreira, bu sezon toplamda 6 gole ulaştı.

Mario Lemina'nın transfer edilmesinden sonra daha fazla atağa katılan Uruguaylı orta saha oyuncusu, kariyerindeki en golcü sezon rekorunu kırdı.

Barış Alper golle döndü

Sarı-kırmızılı ekibin milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra kavuştuğu formasıyla gol sevinci yaşadı.

Cezası nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor ve Süper Lig'deki ikas Eyüpspor maçlarında forma giyemeyen Barış Alper, Sivasspor mücadelesinin 21. dakikasında ceza sahası dışında çektiği şutla fileleri havalandırdı.

Maçtaki farkı 3'e çıkaran Barış Alper, bu sezon Süper Lig'deki 11, toplamdaki 12. golünü attı.

Eren Elmalı sakatlandı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli sol bek Eren Elmalı, sakatlanarak maça devam edemedi.

Maçın 23. dakikasında Bekir Turaç Böke ile girdiği hava topu mücadelesinde sol arka adalesinden sakatlanan Eren, bir süre kendisini denedi. Sakatlığının izin vermemesi üzerine kendisini yere bırakan Eren, 25. dakikada yerini Ismail Jakobs'a bıraktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, transfer edilmesinin ardından Galatasaray savunmasına önemli katkı sağlayan Eren'e tezahüratla moral verdi.

Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi sarı kart önlemi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, skoru almasının ardından sarı kart ceza sınırındaki 2 oyuncusunu önlem olarak oyundan çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekipte Sivasspor maçı öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Sara'yı yedek bekleten Buruk, 4-1 öndeyken maçın 70. dakikasında Sanchez ve Osimhen'i kenara aldı. Buruk, aynı dakikada Sara'yı ise sahaya sürdü.

Galatasaray, ligin 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

VAR önce golü verdi, sonra iptal etti

Müsabakanın uzatma anlarında ilginç bir an yaşandı.

Maçın 88. dakikasında Sivassporlu Alex Pritchard, ceza yayı içinde şut çekmeye hazırlanırken araya giren Dries Mertens'in dokunduğu top penaltı noktası gerisindeki Fode Koita'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluşurken yardımcı hakem Esat Sancaktar ofsayt bayrağı kaldırdı.

Pozisyon, VAR'da yeniden incelendi. Koita'nın ofsaytta olmadığı tespit edilerek hakem Ozan Ergün'e golün geçerli olduğu bildirildi. Ergün, santra noktasını gösterirken Sivassporlu futbolcular golün sevincini yaşadı.

Yaklaşık 4 dakikalık incelemenin ardından VAR'daki Polonyalı hakem Pawel Malec, Ozan Ergün'ü bu kez pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle sahada inceleme yapması için monitöre davet etti. Ozan Ergün, pozisyonu yeniden inceledikten sonra Pritchard'ın Mertens'e faul yaptığı gerekçesiyle gol kararını değiştirdi.

Maç sonu "üçlü"leri Mertens ve Muslera'dan

Galatasaray'da iç sahada klasikleşen "üçlü" tezahüratını Dries Mertens ve Fernando Muslera yaptırdı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular sevinçlerini kale arkasında ultrAslan'ın bulunduğu tribün önünde yaşadı. Taraftarlar, "üçlü" tezahüratını başlatması için sırasıyla Mertens ve Muslera'nın adını bağırdı.

Bu iki oyuncunun ardından maçı 2 golle tamamlayan Victor Osimhen de "üçlü" çektirdi.

A Milli Takım teknik heyeti maçta

A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti, Galatasaray-Net Global Sivasspor mücadelesini yerinde izledi.

RAMS Park'a gelen teknik direktör Vincenzo Montella ile yardımcısı Selçuk Şahin, yerli futbolcuların performansını yakından takip etti.

Sivasspor ateş hattında kaldı

Net Global Sivasspor, Galatasaray mağlubiyetiyle küme düşme hattında kaldı.

Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'de 34. haftaya küme düşme hattındaki Corendon Alanyaspor ve Sipay Bodrum FK ile 34'er puanla girdi. Sivas temsilcisi, Alanyaspor'dan 1 maçı fazla olmasına rağmen averajla 15. sırada yer aldı.

Bodrum FK'nin bay geçtiği haftada Galatasaray'a mağlup olan Sivasspor, Alanyaspor'un Bellona Kayserispor'dan 1 puan almasıyla küme düşme hattına geriledi. Ligde 37. haftayı bay geçecek kırmızı-beyazlı ekip, ligde kalma ümitlerini zora soktu.

Manaj, 12. kez gol sevinci yaşadı

Net Global Sivasspor'un yıldız santrforu Rey Manaj, bu sezon 12. kez fileleri havalandırdı.

Kırmızı-beyazlı takımla bu sezon 26. maçına çıkan Arnavut futbolcu, 33. dakikada farkı 3'e indiren golü kaydetti. Galatasaray maçına kadar ligde 11 golü bulunan Manaj, gol sayısını 12'ye taşıdı.

Okan Buruk: Önümüzdeki 3 maçı da kazanarak şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her maça aynı ciddiyetle çıkarak mümkün olan en kısa sürede şampiyonluklarını ilan etmek istediklerini söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Park'ta Net Global Sivasspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının istek ve konsantrasyonundan memnun olduğunu belirten Buruk, "Mayıs ayı geldi. Tabii ki Galatasaray takımının ve seyircisinin heyecanı iki kat arttı. Bugün de bunu maçın başından itibaren oyuna yansıttık. Statta bizimle birlikte olan, bizi izlemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir ilgi vardı. Sanki bir değerli maç gibi bilet talebi vardı. Çok önemli bir taraftar desteği vardı. Oyuncuların isteği, konsantrasyonu üst düzeydeydi. Galatasaray'ın oyununu ilk yarıda özellikle net bir şekilde ortaya koyduk. Maçın sonuna kadar oyunu yönettik. İştahımızı hiç bırakmadık ve önde oynadık. Yarı sahaya kadar çıktık ve rakibimize çok fazla şans vermedik, önemli şanslar yakaladık. Bizim için çok değerli, önemli bir galibiyet oldu. Başlayan, devam eden tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu konsantrasyonları, ciddiyetleri devam etmeli. Son haftalarda bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Şampiyonluk hedefinde da çok az bir yolumuz kaldı. Buna da emin adımlarla devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Önümüzdeki 3 maçı da kazanarak şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz"

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 3 maç daha kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Kalan maçlarda 7 puan almaları halinde şampiyon olacaklarının hatırlatılması üzerine Buruk, "Maç maç bakıyoruz. Aslında rakibimizin maçına da çok bakmadan kendi maçımıza odaklanmamız gerek. Önümüzdeki 3 maçı da kazanarak şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Ancak çok zorlu bir Trabzonspor deplasmanına gideceğiz. Ondan sonra Kayserispor ve Göztepe maçları var. Çok zorlu üç maç olacak. Hedefimiz tabii ki bunlardan kazanarak ayrılmak ve şampiyonluğumuzu ilan etmek." ifadelerini kullandı.

En yakın takipçileri Fenerbahçe'nin yarın Beşiktaş ile derbide karşılaşacağını aktaran Buruk, "Rakibimizin yarın puan kaybetmesi bizim için önemli. Ancak rakibimize çok fazla bakmıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda şampiyonluğu ilan edebiliriz. Bunun için aynı ciddiyet ve konsantrasyonla devam etmemiz gerek. Bir yandan gözümüz yarınki derbide olacak ama önemli olan bizim işimizi doğru şekilde yapmamız." şeklinde görüş belirtti.

"Osimhen'in rekorunu geliştirmesini ben engelledim"

Okan Buruk, kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i oyundan alarak rekorunu geliştirmesine engel olduğunu söyledi.

Sivasspor ağlarını 2 kez sarsan Osimhen'in oyundan alındığı için memnun olmayan bir görüntü sergilediğinin söylenmesi üzerine Buruk, "Osimhen 3. golü atmaya yakındı. Bugün kariyer rekorunu kırmış. Geliştirmesini ben engellemiş oldum. Ancak biz kenarda daha hassas düşünüyoruz. Özellikle sarı kart sınırında olması ve sakatlık risklerini azaltmak için Davinson, Victor ve Lemina'yı oyundan çıkarttım. Oyuncularımızı korumaya çalışıyoruz. Onların her maçı oynayarak bitirmesini ve gollerini bir sonraki maça saklamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok formdayız"

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, takımının formda olduğunu söyledi.

Tam kadro olduklarının altını çizen Buruk, "Çok formdayız. Bu, net bir şekilde gözüküyor. Son haftalarda yükselen formumuz var. Tam kadroyuz. Birçok oyuncumu oynatamıyorum. Bugün ilk 11'de değişiklikler yaptık. Bütün oyuncularımı kullanmak istiyorum. Çünkü hepsi çok istekli, çok formda. Bence çok yükselen bir formumuz var. Oyun olarak daha güçlüyüz. Galatasaray takımının şampiyonluğu ne kadar istediğini görüyorsunuz. Bir de mayıs ayı faktörü var. İnşallah bu kalan dört maçta da bunu devam ettireceğiz ve şampiyonluğu en kısa zamanda yakalamaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Rıza Çalımbay: Bu kadar gol yemememiz gerekiyordu

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4-1 kaybettikleri Galatasaray maçında odaklanamadıkları için mağlup olduklarını söyledi.

Çalımbay, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde düşme hattında kalan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Gerçek hedefimiz bu maç değildi ancak bu kadar gol yemememiz gerekiyordu. Önümüzde 3 maç var. Bizim için en önemli olan Bodrum FK müsabakası. Kafamız o karşılaşmada. Bu maçı iyi bir şekilde geçirelim diye düşündük. Ancak maalesef maçın başında gol yedikten sonra takım dağıldı. İkinci yarıyı biraz toparladık. Bizim tek amacımız Bodrum FK müsabakası olduğu için şu an bir şey diyemiyorum. Galatasaray maçına kendimizi fazla veremedik." diye konuştu.

Mario Lemina: Ligi iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 4-1 yenen Galatasaray'da Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, takım olarak savunmada sağlam bir temel kurduklarını belirtti.

Mario Lemina, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lucas Torreira'nın son haftalarda daha fazla gol atmasına değinen Lemina, "Kendisi iyi bir form tuttu. Form tutması da takıma yaradı. İyi bir denge oluşturduğunu düşünüyorum. Onun, hepimiz için artıları var. Onun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"İyi bir şekilde oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum"

Takımın Sivasspor karşısında iyi oynadığını dile getiren 31 yaşındaki oyuncu, "Karşılaşmayı da agresif bir şekilde kazandık. Sahada tutkumuzu gösteriyoruz. İyi bir şekilde oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da şansları bizden yana gösteriyor. Ligi iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Gabonlu orta saha oyuncusu, takıma transfer olmasından sonra savunmada iyi bir denge bulduklarını belirterek, "Defans hattında sağlam bir temel kurduk. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Fernando Muslera ile iletişimimiz çok iyi. İyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu durum da hücum hattına yarıyor. Bizim geride sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.