İstanbul
Süper Lig'de son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ideal ilk 11'ini çok büyük oranda korudu. Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, kadrosunu önemli futbolcularla güçlendirdi.
Yabancı oyuncu olarak Mauro Icardi'nin bonservisini alan Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino, Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu, Fildişi Sahilli forvet Wilfried Zaha, Brezilyalı kanat Tete, Türk asıllı Alman orta saha Kerem Demirbay ile Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.
"Cimbom" bu transferlerle eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 196 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya liste tesliminin son gününde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan Fransız orta saha Tanguy Ndombele ile Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i renklerine bağladı.
Bu iki futbolcunun alınmasıyla Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198'e çıktı.
Fransa'dan 10, Kolombiya'dan 7 futbolcu
Galatasaray'ın Fransız futbolcu sayısı 10, Kolombiyalı oyuncu sayısı ise 7'ye yükseldi.
Sarı-kırmızılı takımda 1959'dan bu yana 9 Fransız futbolcu forma giydi. Ndombele'nin eklenmesiyle bu sayı 10'a çıktı.
Daha önce 6 Kolombiya vatandaşının formasını terlettiği Galatasaray'ın 7. oyuncusu Sanchez oldu.
En fazla yabancı Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
|Ülke
|Sayı
|Futbolcular
|Brezilya
|23
|Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete
|Yugoslavya
|16
|Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
|Romanya
|15
|Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
|Fransa
|10
|Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
|Almanya
|8
|Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay
|Hollanda
|7
|Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
|Arjantin
|7
|Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
|Kolombiya
|7
|Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez
|Portekiz
|6
|Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
|İsviçre
|6
|Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
|Nijerya
|5
|Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo
|İspanya
|5
|Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino
|Fildişi Sahili
|5
|Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha
|Bosna Hersek
|4
|Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
|Kamerun
|4
|Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
|Çekya
|4
|Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
|İsveç
|4
|Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
|Belçika
|4
|Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens
|Uruguay
|4
|Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|4
|Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
|Senegal
|3
|Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne
|Norveç
|3
|Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
|Fas
|3
|Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
|Polonya
|2
|Roman Kosecki, Marek Godlewski
|Meksika
|2
|Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
|İngiltere
|2
|Barry Venison, Mike Marsh
|Hırvatistan
|2
|Robert Spehar, Stjepan Tomas
|Gana
|2
|Richard Kingson, Ahmet Barusso
|Arnavutluk
|2
|Klodian Duro, Lorik Cana
|Avustralya
|2
|Harry Kewell, Lucas Neill
|Japonya
|2
|Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
|Cezayir
|2
|Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
|ABD
|2
|Brad Friedel, DeAndre Yedlin
|İtalya
|2
|Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
|Danimarka
|2
|Victor Nelsson, Mathias Ross
|Sırbistan
|1
|Sasa Ilic
|İran
|1
|Naser Sadeghi
|Surinam
|1
|Ulrich Watson
|Litvanya
|1
|Gintaras Stauce
|Zimbabve
|1
|Norman Mapeza
|Galler
|1
|Dean Saunders
|İsrail
|1
|Haim Revivo
|Kuzey Makedonya
|1
|Goran Pandev
|Yeşil Burun Adaları
|1
|Garry Rodrigues
|İzlanda
|1
|Kolbeinn Sigthorsson
|Yunanistan
|1
|Konstantinos Mitroglou
|Gabon
|1
|Mario Lemina
|Mısır
|1
|Mustafa Muhammed
|Şili
|1
|Erick Pulgar
|Avusturya
|1
|Yusuf Demir
|Kosova
|1
|Milot Rashica
|Kanada
|1
|Samuel Adekugbe
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.
AA