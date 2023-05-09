Istanbul

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 1-0 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, müsabakaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Maçın genelinde çalışmalarımızı doğru bir şekilde ortaya koyduk. İlk yarı golü bulana kadar etkindik. Rakibimize çok az pozisyon verdik. Girdiğimiz pozisyonlar, rakip ceza sahasında topla buluşmalarımız, attığımız şutlar... Maçın geneline baktığımızda kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Okan Buruk, maçta rakiplerine net pozisyon vermediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Rakibimiz organize bir takım. Zaman zaman kalemize geldiler ama çok net pozisyon vermedik. Oyuncularımız, bu maça verdikleri önemi sahada net bir şekilde gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. En önemli şey, bir hafta önce maç kaybettikten sonra tekrar ayağa kalkmak. Kendimize güvendik, maça iyi hazırlandık, oyuncularımız da iyi sorumluluk aldı. Bugün 3 puanla burada karşınızdayım. Bunun yanında en yakın iki rakibimizle fark da 5 puana çıktı. Bu da bizim için önemli ama hiçbir şey bitmedi. Bundan sonraki maçlarda aynı ciddiyet ve konsantrasyonla devam etmek zorundayız."

Genç futbolcuları Kazımcan Karataş ile ilgili "Kazımcan bugün olumlu işler yaptı. Oynadıkça daha çok gelişecek. Önemli olan onun kendine güveni, rahat olması." değerlendirmesinde bulunan Buruk, Sergio Oliveira'nın performansı hakkında da "Maçın ilk yarısında hücumda benim istediklerimi doğru şekilde yaptı. İsteği iyiydi. Penaltı pozisyonunda o vardı. Oyun içerisinde tabi top kaptırmalar, hatalar olacak. Ben bugün özellikle her top kaptıranı alkışlamaya çalıştım. Oliveria'nın performansımdan memnunum. Midtsjö de girdikten sonra bize çok olumlu bir ivme kattı. O da kadromuzda olmasında istediğimiz oyunculardan biriydi. İyi bir profesyonel ve takıma her girdiğinde olumlu bir şekilde etki ediyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin dün Bitexen Giresunspor karşısında puan kaybetmesinin motivasyonlarına arttırdığını anlatan Buruk, "Bizi taktiksel olarak etkilemedi ama moral olarak, konsantrasyon ve öz güven anlamında bizi çok olumlu etkiledi. Bir gün önce rakibiniz puan kaybetmiş. Otomatik olarak oyuncuların motivasyonu artıyor. 5 puan öne geçmek daha büyük amaç oluyor. Dünkü maç bizim için önemli bir motivasyon oldu." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, maça sarı kırmızı atkıyla çıkması hakkında "Bana hep Galatasaray atkısı takmadığımı söylüyorlardı. Şampiyonluk yolunda sarı kırmızı bayrakları ve atkıları hazır hale getirelim diye bir motivasyonum vardı." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimiyle ilgili olarak da "Penaltı pozisyonunda el net şekilde gözüktü. Saha içerisinde hakem bunu kaçırdı ama VAR'dan geldi. Bir de Icardi'nin pozisyonunda bize bir dokunma var gibi geldi. Orada çok çabuk bir karar verildi. Çok çabuk oyun başladı. Onu anlayamadım. Bir de Sacha Boey'in gördüğü sarı kart yanlış bir taç kararı sonucunda oldu. Sacha'nın yaptığı da yanlıştı ama top net bir şekilde rakipten çıkmıştı. Halil Umut Meler, Türkiye'nin en iyi, en formda hakemi. Onun da yanlışları, hataları oluyor ama baktığımızda Avrupa'da maç yöneten, bizim için en önemli hakemlerden biri. Genel olarak baktığımızda iyi bir maç yönettiğini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

AA