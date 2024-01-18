23. dakikada Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Sağdan gelişen konuk takım atağında çaprazdan ceza sahasına giren Bouali'nin yerden ortasında, kale sahası önünde Barış Alper Yılmaz ters bir vuruşla topu kendi kalesine attı.
33. dakikada Galatasaray skoru 1-1 yaptı. Kerim Demirbay'ın soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Barış Alper Yılmaz şık kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
43. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Kerim Demirbay'ın yerden yaptığı ortada, kale sahası içinde Tete meşin yuvarlağı filelere yolladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
57. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan serbest atış kullanan Kerem Demirbay'ın ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
86. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Hamza Akman, ceza sahasında Muhammed Mert'in müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 87'nci dakikada penaltıyı kullanan Halil Dervişoğlu, topu filelere göndererek skoru 4-1 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, müsabakadan 4-1 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Anıl Usta
Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz (Dk. 72 Ali Turap Bülbül), Nelsson (Dk. 63 Ndombele), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 63 Sanchez), Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay (Dk. 63 Zaha), Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Hamza Akman), Halil Dervişoğlu
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Musafa Eser (Dk. 84 Muhammed Mert), Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Dk. 59 Emre Kaplan), Uğur Kaan Yıldız, Serkan Göksu (Dk. 59 Popov), Siraçhan Nas, Emre Demir (Dk. 73 Onur Ayık), Diniyev, Bouali (Dk. 73 Melih Okutan)
Goller: Dk. 23 Barış Alper Yılmaz (Kendi kalesine) (Ümraniyespor), Dk. 33 Barış Alper Yılmaz, Dk. 43 Tete, Dk. 57 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 87 Halil Dervişoğlu (Penaltıdan) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 67 Siraçhan Nas (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 36 Bouali, Dk. 61 Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)Kaynak: AA