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Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Kalite farklı bir durum oluşturuyor

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Kalite farklı bir durum oluşturuyor

Goller: Dk. 23 Barış Alper Yılmaz (Kendi kalesine) (Ümraniyespor), Dk. 33 Barış Alper Yılmaz, Dk. 43 Tete, Dk. 57 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 87 Halil Dervişoğlu (Penaltıdan) (Galatasaray)

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, müsabakadan 4-1 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.

86. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Hamza Akman, ceza sahasında Muhammed Mert'in müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 87'nci dakikada penaltıyı kullanan Halil Dervişoğlu, topu filelere göndererek skoru 4-1 yaptı.

57. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan serbest atış kullanan Kerem Demirbay'ın ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

43. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Kerim Demirbay'ın yerden yaptığı ortada, kale sahası içinde Tete meşin yuvarlağı filelere yolladı.

33. dakikada Galatasaray skoru 1-1 yaptı. Kerim Demirbay'ın soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Barış Alper Yılmaz şık kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

23. dakikada Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Sağdan gelişen konuk takım atağında çaprazdan ceza sahasına giren Bouali'nin yerden ortasında, kale sahası önünde Barış Alper Yılmaz ters bir vuruşla topu kendi kalesine attı.

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