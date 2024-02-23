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Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden taraf oldu.

20. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sağdan serbest vuruş kullanan Mertens'in yaptığı ortada, ceza sahasında Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Vindahl'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü. Abdülkerim Bardakcı, altıpasın sol tarafından kafa vuruşuyla dönen topu ağlara gönderdi: 1-1.

8. dakikada Sparta Prag 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın orta sahada kaptırdığı topta Kairinen, hızla savunmanın arkasına kaçan Preciado'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu, Muslera'nın üzerinden ağlara yolladı.

6. dakikada sağdan Preciado'nun yaptığı ortada, kale sahasının sağ çaprazında Laçi'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

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