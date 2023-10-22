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Milli paratriatlet Uğurcan Özer, İspanya'da üçüncü oldu

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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