Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Fenerbahçe'de Kent ve Peres'in lisansı çıkarılmadı

Fenerbahçe'de Kent ve Peres'in lisansı çıkarılmadı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında dün Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü maçı öncesi ilk çalışmasını ara vermeden gerçekleştirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.