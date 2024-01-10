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Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son idmanda dizinde ağrı hissettiğini ifade eden Sacha Boey 'in tedbir amacıyla Sivas'a götürülmediği bildirildi.

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