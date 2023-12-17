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Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri arasında Freiburg (Almanya), Olimpik Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya)﻿, Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları, TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray 'ın üst turdaki rakibi belirlenecek.

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