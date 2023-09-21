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UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray 'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete , Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.

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