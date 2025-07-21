Oyunculuk kariyerindeki başarılarının ardından müzik dünyasına adım atan güzel oyuncu Gamze Topuz, “Yel Alsın” şarkısıyla büyük beğeni toplamıştı.

Kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Topuz, şimdi ise sahne performansıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Gamze Topuz, 29 Temmuz Pazartesi akşamı Bodrum'un gözde mekanlarından La Bohemme’de sahne alacak. Müzik kariyerinde önemli bir adım olarak görülen bu sahne deneyimi için yoğun bir hazırlık sürecine giren sanatçı, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.

25 şarkıdan oluşan özel bir repertuar hazırlayan Topuz, sahnesinde Türkçe pop ve alternatif müzikten seçilen parçaların yanı sıra kendi şarkılarına da yer verecek.

Müzikal düzenlemeler için profesyonel bir ekiple çalışan Topuz, performansına görsel anlamda da iddialı bir dokunuş katıyor. Sahne için özel olarak tasarlanan kostüm, ünlü bir modacı tarafından hazırlandı.

Gamze Topuz bu özel gece için duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Oyunculuktan sonra müzikle de içimdeki duyguları ifade etmenin başka bir yolunu buldum. Çok heyecanlıyım. Dinleyicilerimle göz göze şarkı söylemenin büyüsünü yaşamak için sabırsızlanıyorum.”