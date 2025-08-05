Usta yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, yıllardır yanında olan, dostluğu ve kardeşliğiyle özel bir yeri bulunan kirvesi Vedat Geyik’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

65 yaşındaki Vedat Geyik, Şavata’yı ziyarete geldiği sırada, set ortamında kısa süreliğine sohbet ederken aniden fenalaştı. Herkesin gözleri önünde yere yığılan Geyik’in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Set çalışanları ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen, Geyik kurtarılamadı.

Bu beklenmedik kayıp, sadece sinema dünyasında değil, Elazığ halkı ve yakın çevrede de büyük bir hüzün yarattı. Gani Rüzgar Şavata, dostunu ve kirvesini kaybetmenin şokunu yaşarken, gözyaşlarını tutamadı. Yıllardır paylaşılan hatıralar, dostluğun getirdiği samimiyet ve kardeşlik bağı, bu ani ayrılıkla yürekleri paramparça etti.

Filmin setinde kahkahaların ve dost sohbetlerinin yerini derin bir sessizlik aldı. Çekimler durduruldu, herkes bu büyük kaybın acısını yaşadı. Yakınları ve dostları, “Vedat Geyik sadece Gani Rüzgar Şavata’nın değil, hepimizin dostuydu. Onu unutmak mümkün olmayacak” sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.

Elazığlıların yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim olan Vedat Geyik, insanlığı, dostluğu ve samimiyetiyle tanınan bir isimdi. Onun ani vedası, sevenlerinin yüreğinde derin bir boşluk bıraktı.