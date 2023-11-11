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60. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geliştirdiği atakta, Efecan Karaca Balkovec'e pası çıkardı. Bu futbolcunun sol çaprazda kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.

45+10. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep savunmasından atılan uzun topu, ceza sahası dışına çıkan Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran çıkarmak istedi. Ancak sektirdiği topu kapan Dragus, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2

45+3. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topu Djilobodji kafayla içeri çevirdi. Kale alanı içinde N'Koulou, hamle yapacağı sırada Furkan Bayır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Yapılan VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunu Maxim gole çevirdi: 0-1

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Gaziantep FK 'yi konuk etti.

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