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90+2. dakikada Yılport Samsunspor beraberliği sağladı. Savunmaya çarparak yükselen topu göğsüyle kontrol eden Satka, meşi yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

83. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, topu kontrol eden Sorescu'nun ceza sahasına doğru ilerleyerek çektiği şutta, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Ogün Özçiçek'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

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