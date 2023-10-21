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50. dakikada Dragus'un ceza sahası içerisinde Mustafa Eskihellaç ile yaptığı verkaçta bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Ömer Toprak, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Öte yandan Bitexen Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ile Sagiv Jehezkel'in kadroda yer almaması dikkati çekti.

Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İki takımın oyuncuları sahaya kollarında siyah bantla çıktı.

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

21. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Bünyamin Balcı'nın yaptığı sert vuruşta top, kaleci Nita'da kaldı.

15. dakikada Jevtovic'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Ömer Toprak'a çarptı. Ömer Toprak, topu bekletmeden uzaklaştırdı.

12. dakikada Dragus'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Leite'nin solundan auta gitti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK , Bitexen Antalyaspor 'u konuk etti.

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