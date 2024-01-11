Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü'ne (0-1) mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Kasımpaşa (2-4) ve Trabzonspor (1-3) maçlarını da kaybetti. Yukatel Adana Demirspor (2-2) ve Siltaş Yapı Pendikspor ile (2-2) ile berabere kalan Gaziantep temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü (3-0) ise yendi.

Dün deplasmanda oynadığı maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, son 7 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildi.

İlk defa gol atamadan puan aldı

Gaziantep FK, ayrıca aldığı bu sonuçtan sonra ilk defa puan aldığı bir karşılaşmada gol atamadan ayrıldı.

Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak puan cetveline 21 puan yazdıran kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda 22 gol attı, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

İç sahada ve deplasmanda üçer galibiyet aldı

Süper Lig'in önceki sezonlarında iç sahada rakiplerine geçit vermeyen Gaziantep FK, bu sezonun ilk yarısında taraftarı önünde sadece 3 maçtan galip ayrıldı.

Ligin 6. haftasında İstanbulspor'u 2-0, 9. haftasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 ve 11. haftasında ise Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, galip geldiği maçlarda kalesinde gol görmemesi dikkati çekti.

Güneydoğu temsilcisi deplasmanda ise ligin 7. haftasında Yılport Samsunspor'u 2-1, 12. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 ve 18. haftasında ise VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek 3 galibiyeti hanesine yazdırdı.

Mustafa Eskihellaç en çok forma giyen oyuncu oldu

Ligin ilk yarısında oynanan 19 karşılaşmada da forma giyen Mustafa Eskihallaç, ilk yarıda en çok forma giyen oyuncu oldu.

Bu karşılaşmaların 17'sinde 90 dakika sahada kalan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Eskihallaç, 1 gol ve 3 asist ile takımına katkıda bulundu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.