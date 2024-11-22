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Son 3 maçında 2 galibiyet alan Gaziantep FK ise haftaya 12 puanla giriyor.

Ligde son 5 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 16 puanı bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 14. haftadaki Fenerbahçe müsabakasında görev alamayacak.

Gaziantep FK'de Başakşehir maçı öncesi savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit ile orta saha Badou Ndiaye sarı kart sınırında bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Bitok ve kart cezalısı Viana yarınki maçta takımını yalnız bırakacak.

Ligde çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK 'nin 12 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

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